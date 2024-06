Animirani Minecraft stiže na Netflix

Nedavna izdanja, uključujući Mario Bros Movie, The Last of Us i Fallout, preokrenula su trend adaptacija videoigara koje su bile komercijalno neuspješne. Netflix je već postigao uspjeh s animiranim verzijama omiljenih igara, uključujući anime inspiriran serijalom Castlevania, Cyberpunk: Edge Runners i League of Legends spin-offom Arkane.

Minecraft film, s Jackom Blackom u glavnoj ulozi Stevea, trebao bi stići u kina sljedećeg travnja.

Proizvođač Xboxa Microsoft kupio je prava na Minecraft 2014. za 2,5 milijardi dolara. Također posjeduje Bethesdu, studio koji stoji iza serije Fallout, koja je zabilježila veliki porast igrača nakon što je Amazon prošlog mjeseca objavio seriju inspiriranu igrom. Minecraft je do danas prodan u 300 milijuna primjeraka.