Ovo je najbolja TV adaptacija kompjuterske igre ikad

Čak i među najboljim i najhvaljenijim primjercima takvih serija, kao što je, recimo, HBO-ova 'The Last of Us', uvijek je tu bio jedan problem. Filozofija igre previše se prelijevala u filozofiju serije ili filma. U igri, naime, igrač sam utječe na akciju, a emotivni je kontinuitet u njemu samome, u njegovim reakcijama na tijek igre, u njegovoj mašti, u svemu onome što sam odabere, kroz što sam 'prođe', u onome što doživljava dok zamišlja situaciju u kojoj sudjeluje igrajući.

To tako ne može biti u seriji ili filmu. Mislim, naravno da nam i serija i film ostavljaju prostora za vlastite emotivne reakcije, za vlastitu maštu i hipotetsku identifikaciju s likovima, naravno da nas - barem kad su dobri - upućuju na to da zbog onog što gledamo u filmu ili seriji sami dođemo do zaključaka o svijetu i ljudima. No u filmovima i serijama moraju postojati uvjerljivi likovi koji su kao mi, ali NISU MI. U filmovima i serijama ti likovi moraju imati neki emotivan kontinuitet koji nije naš, nego njihov. Akcija i priča lako se prenose, ali taj dio dosad nije bio baš lak. Gotovo uvijek - pa čak i kad bi se glumci jako trudili (kao, primjerice, Pedro Pascal, koji je unatoč svemu bio izvrstan u 'The Last of Us'), uvijek bi nekako izostajao taj kontinuitet. Svaka epizoda kao da je bila novi nivo igre, u kojem se sve ono dosad računalo samo kao iskustvo i vještina, ali ne i kao emotivni razvoj likova, koji su stalno ostajali isti i nisu se osobito produbljivali.