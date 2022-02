Android vas gleda! Ovo su načini na koje vas smartfon prati

Android je Googleov operativni sustav, što znači da je izravno integriran s korisničkim internetskim aktivnostima. Dobro je, uzmemo li sve ovo u obzir, znati koliko vas vaš omiljeni smartfon često prisluškuje

Tim rečeno, ako Google sakuplja stvari s vašeg smartfona, oni to mogu iskoristiti za poboljšavanje personaliziranih usluga. S druge strane, imate pravo znati što oni točno sakupljaju i kroz koje dijelove smartfona oni to postižu, piše Makeuseof .

Google Assistant

Google Assistant je osnovni glasovni asistent za Google uređaje. On pruža mogućnost kontrole uređaja glasom, no ako tu opciju uključite, on će sakupljati veliku količinu podataka koji uključuju uzorke govora, često korištene aplikacije, lokacije za prikaz vremenske prognoze i vijesti te mnogo tog drugog.

Google Assistant može raditi većinu funkcija uređaja i pokretati druge aplikacije, što znači da ima pristup svim vašim podacima vezanima uz aplikacije i funkcije te samim time Googleu daje uvid u rad vašeg uređaja, kao i načine na koji ga koristite.

Zaporke

Androidi pružaju korisnu značajku spremanja lozinki u Google Password Manager. Google će pratiti ovu značajku, pregledat će vaše lozinke te predložiti da neke promijenite.

Svaki put kad unesete lozinku u Chrome ili se prijavite na stranicu poput Facebooka ili Linkedina, vaš će telefon predložiti pohranu te lozinke. Android prati te lozinke, dok Password Manager pruža prijedloge za one koje često koristite ili one koje smatra slabima.

Aplikacije Google Dialer, Contacts i Messages

Google Dialer, Contacts i Messages osnovne su komunikacijske aplikacije za Androide. S obzirom na velik broj značajki i usku integraciju sa Google računom, ove aplikacije su među najboljima koje možete imati.

Dialer i Contacts prate podatke poput kontakata, povijesti poziva, često pozivanih kontakata i mnogočega drugog. Messages prati vaše SMS-ove i kontakte kojima često pišete.

Dok se te aplikacije sinkroniziraju s vašim Google računom, Android ih koristi da prati vaše aktivnosti.

Obližnji Wi-Fi

Značajka za pretragu obližnjih Wi-Fi mreža uređaju dozvoljava da traži Wi-Fi mrežu u vašoj neposrednoj blizini. Zahvaljujući njoj se Android može spojiti na Wi-Fi mreže, odnosno one za koje imate lozinku. Vaš Android koristi lokacijske usluge za praćenje vaše okoline i prepoznavanje okolnih mreža. Na taj način može uputiti vaš smartfon da se spoji na, primjerice, vaš kućni Wi-Fi.

Google Photos



Google Photos je Googleova aplikacioja za pohranu videa i slika. Google Photos pohranjuje vaše slike i videe na Googleove servere gdje ih koristi za poboljšanje sustava i umjetne inteligencije. Google te fotografije, doduše, neće koristiti za reklame, već umjetnu inteligenciju - stvari poput Google Scana, prepoznavanja lica, kreiranje albuma i tako dalje. Google Photos također koristi vaše GPS podatke kako bi označio lokaciju gdje ste slikali sliku te time posredno prati gdje ste i vi.



Chrome



Google Chrome je najpopularniji internetski preglednik na svijetu. On na Androidu analizira vašu povijest pretrage i surfanja kako bi poboljšao vaše iskustvo. Drugim riječima, sprema slike, cache i ostale sadržaje kako bi se ubrzao. U standardnom modu su vaše aktivnosti direktno vezane uz vaš Google račun.