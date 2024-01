SAD je zamijenio Zagrebom, ovdje zarađuje 4500 eura: 'Volio bih da sam ovo ranije znao...'

No volio bih da sam neke stvari ranije znao', rekao je Steve Tsentserensky za CNBC te je odlučio udijeliti savjete onima koji razmišljaju o životu i radu u inozemstvu, kao i na što trebaju dobro pripaziti.

Naprimjer, trenutno zarađujem 4500 dolara mjesečno . Srećom, to je dovoljno za udoban život u Hrvatskoj , jer u prosjeku trošim 1700 dolara mjesečno. Ali bio bi drugačiji slučaj da živim npr. na Bermudima, gdje su stvari puno skuplje.

Da se mogu vratiti u prošlost, usredotočio bih se na osiguravanje dugoročnih ugovora s klijentima koji bi me - iako su možda platili manje po projektu - angažirali za stalni rad. Stalni prihodi stvaraju stabilnost i smanjuju financijski stres.'

View this post on Instagram

3. Stvorite rutinu

'Ako napuštate rodni grad na oceanu da biste bili digitalni nomad u velikom gradu, nećete moći nastaviti svoju jutarnju rutinu - naprimjer jutarnje šetnje plažom.

Ali još uvijek postoje elementi vaše dnevne rutine koje možete uključiti bez obzira na to gdje se nalazili. Nisam razmišljao o tome kad sam prvi put stigao u Hrvatsku, tako da je bilo trenutaka u kojima su mi dani bili neorganizirani. Prakticiranje nekih od mojih uobičajenih jutarnjih rutina održalo bi me više mentalno prizemljenim.

Sada moja jutarnja rutina uključuje kuhanje kave i čitanje; to mirno vrijeme psihički me priprema za dan. Također vodim kalendar zbog radnih obaveza i nalazim vrijeme za redovito vježbanje. Postavljena struktura održava me zdravim, povećava moju produktivnost i daje mi vremena za odmor - a još uvijek mogu istraživati ​​grad.'