Američka fintech tvrtka otvorila ured u Osijeku, otkrili kakvi su im planovi

Zamjenik gradonačelnika Vulin je pozdravio otvaranje ureda još jedne tehnološke tvrtke u Osijeku ocijenivši to još jednim dokazom koliko je Osijek atraktivan za investitore i za otvaranje novih radnih mjesta za mlade ljude.

'To znači da ćemo imati gradsku aplikaciju preko koje će biti dostupne sve naše usluge kao komunikacija građana, poduzetnika, fizičkih i pravnih osoba s Gradom. Ne samo s gradskom upravom već cijelim sustavom, svim gradskim ustanovama i tvrtkama će komunikacija ići putem digitalne platforme koja će biti dostupna i kroz web sučelje na računalima, ali i kroz mobilnu aplikaciju.

Eduard Rupčić, član Upravnog odbora Mbanq Hrvatska, prisjetio se 2017. godine kada je preuzeta jedna mala tvrtka iz Osijeka i Hrvatske nakon čega su krenuli u globalni pohod.

'Do dolaska Mbanqa samo smo sanjali globalno, a od te 2017. godine, krenuli smo u globalni pohod. Danas ovi timovi iz Osijeka i Podgorice održavaju bankarske sustave od Belgije do Barbadosa, od Arube do Crne Gore i jako su dobri u svemu tome. Potrudit ćemo se da ta ekipa naraste i da plaćamo što više poreza u blagajnu Grada Osijeka i da budemo što bolji', kazao je Rupčić.

Suosnivač Mbanqa Javier Valverde izrazio je zadovoljstvo dolascima u Osijek rekavši kako je grad prekrasan s puno neotkrivenoga potencijala. Najavio je i očekivanja kompanije, a to je porast na belgijskom, britanskom, hrvatskom i crnogorskom tržištu.

'Imat ćemo snažnu mrežu i tim za razvoj. Nadamo se da ćemo otkriti nove talente, trebamo svježe ideje. Proteklih nam je godina bilo teško shvatiti mnoge stvari, ali sada puno bolje razumijemo tržište u Hrvatskoj, a posebno u Osijeku, gdje imamo prekrasan ured u koji se baš veselim dovesti nove ljude i izgraditi zajednicu. Najvažnije je da imamo 100 članova diljem svijeta od Amerike, Hrvatske, Crne Gore, Kambodže, Indije i Singapura. Mogu vam reći da je jedno od glavnih centara upravo Osijek, ponosan sam što sam ovdje, što upoznajem nove ljude', zaključio je Javier Valverde.