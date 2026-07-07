Amazon pokreće konkurenta Starlinku, usluga stiže ove godine

Potpredsjednik poslovanja i razvoja proizvoda za Amazon Leo, Chris Weber, objavio je da je taj broj dovoljan za pružanje neprekidne usluge na početnim geografskim područjima. Amazon je predstavio svoj projekt satelitskog interneta 2019. godine, a krajem 2025. preimenovao ga je u Leo te dugoročan plan predviđa izgradnju konstelacije od oko 3236 jedinica.

Amazon je objavio da u orbiti ima dovoljno satelita za početak komercijalnog rada svoje satelitske internetske usluge Leo, a ona bi mogla postati dostupna prije kraja ove godine. Riječ je o Amazonovu odgovoru Starlinku . Tvrtka je u četvrtak raketom Atlas V lansirala još 29 satelita tvrtke United Launch Alliance, čime je njihov broj u konstelaciji povećan na više od 390.

Razvoj projekta usporili su ograničeni kapaciteti za lansiranje i nekoliko odgoda misija, a najveći zastoj dogodio se 28. svibnja, kada je tijekom ispitivanja na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu eksplodirala raketa New Glenn tvrtke Blue Origin, u vlasništvu izvršnog predsjednika Amazona Jeffa Bezosa.

Raketa je trebala ponijeti 48 satelita sustava Leo, a Amazon je priopćio da oni nisu bili ugrađeni u nju te su ostali neoštećeni u pogonu za pripremu misije. Izvršni direktor Blue Origina Dave Limp izjavio je da tvrtka planira ponovno pokrenuti letove rakete New Glenn ove godine koristeći redizajniranu konfiguraciju lansiranja.

Amazon navodi da njegov raspored lansiranja ostaje nepromijenjen. Sljedeća misija programa Leo koristit će raketu Vulcan tvrtke United Launch Alliance jer može nositi veći broj satelita i omogućiti brže širenje konstelacije.

Amazon se pritom suočava s velikom prednošću Starlinka, a koji prema navodima tvrtke u orbiti ima više od 10.400 aktivnih satelita. Leo je trenutačno treća najveća satelitska konstelacija (iza Starlinka i sustava OneWeb) koji raspolaže s približno 650 jedinica, piše Euronews.