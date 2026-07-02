AI bum puni džepove superbogatih

'Većina bogatstva milijardera vezana je uz kompanije izlistane na burzi, pa je dio rasta izravno povezan s kretanjima na tržištima kapitala. Priča o procvatu umjetne inteligencije potiče rast burzi, a u zemljama s razvijenim tržištima kapitala to se izravno odražava na rast bogatstva', rekao je Mazeau za Guardian.

Prema podacima UBS-a, bogatstvo milijardera u godini zaključno s travnjem poraslo je u prosjeku za 25 posto. Za usporedbu, prosječno osobno bogatstvo na globalnoj razini poraslo je za 10,8 posto. Ekonomist UBS-a James Mazeau smatra da je snažan rast tržišta dionica, potaknut prije svega procvatom umjetne inteligencije , imao presudnu ulogu u povećanju bogatstva superbogatih.

Bogati su još bogatiji

Broj ljudi s bogatstvom između 50 i 100 milijardi dolara porastao je na 18, a 19 osoba u svijetu premašilo je granicu od 100 milijardi dolara neto imovine. Čak 15 od tih 19 ultrabogatih pojedinaca živi u Sjedinjenim Državama.

Ubrzano se širi i globalna populacija milijunaša. UBS procjenjuje da je prošle godine u svijetu bilo više od 57,5 milijuna milijunaša te je samo u SAD-u više od 440.000 ljudi prvi put steklo status milijunaša, što čini gotovo polovicu ukupnog globalnog rasta u 2025. godini. U Ujedinjenoj Kraljevini broj novih milijunaša povećao se pak za više od 43.000.

Rast bogatstva najimućnijih događa se u trenutku u kojem jaz između najbogatijih i najsiromašnijih nastavlja rasti. Prema prošlogodišnjem Izvješću o globalnoj nejednakosti, manje od 60.000 ljudi, odnosno tek 0,001 posto svjetskog stanovništva, kontrolira tri puta više bogatstva nego donja polovica čovječanstva.

Zbog sve izraženijih nejednakosti diljem svijeta 'obični smrtnici' traže povećanje poreza za najbogatije, uz upozorenja da ekonomska moć superbogatih sve više prerasta i u politički utjecaj.

Prema Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta, prvo mjesto i dalje drži Elon Musk, čije se bogatstvo procjenjuje na oko bilijun dolara. Slijede suosnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin s procijenjenim bogatstvom od 289 milijardi, odnosno 266,6 milijardi dolara.

Iako se posljednjih mjeseci često govori o odlasku bogatih iz Ujedinjenog Kraljevstva nakon ukidanja poreznog statusa za takozvane non-dom rezidente, glavni ekonomist UBS-a Paul Donovan smatra da je dio tih tvrdnji pretjeran. 'Riječ je o relativno malom broju ljudi, a dio njih kasnije se vratio. Ono što ne vidimo jest da zatvaraju svoje tvrtke i sele poslovanje. Gospodarska aktivnost koju stvaraju bogati pojedinci uglavnom ih ne prati u porezne oaze', rekao je Donovan.

Dodao je da je pogrešna percepcija to da najbogatiji imaju 'spakirane kofere pokraj vrata' i da će odmah napustiti zemlju čim se poveća porezno opterećenje.