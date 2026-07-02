Odlazi s platforme: Britanska ministrica više ne želi čuti za Muskov X

'Platforma koja je prvotno osmišljena za slobodan govor i izražavanje sada daje prostor zlostavljanju i dezinformacijama umjesto smislenoj raspravi. To nije zdravo za našu demokraciju i naše zajednice i ne želim to podržavati', dodala je.

'Odlučila sam napustiti ovu platformu i moje ministarstvo će to također učiniti', rekla je Nandy na X-u.

Nandy je prva izabrana članica Starmerove vlade koja je napustila platformu. Glavni državni odvjetnik Richard Hermer, koji sudjeluje na sastancima vlade i ima mjesto u Domu lordova, povukao je svoj ured s X-a prošli mjesec.

Sve veći regulatorni pritisak

Nandyin odlazak s X-a dolazi u vrijeme kad se Muskova platforma suočava s rastućim regulatornim i političkim pritiskom u Britaniji i drugdje zbog internetske sigurnosti, dezinformacija i sadržaja kojeg generira umjetna inteligencija.

Britanski regulator za medije Ofcom u siječnju je pokrenuo istragu protiv X-a zbog zabrinutosti da se AI chatbot Grok koristi da stvara i dijeli intimne fotografije za koje ne postoji pristanak, uključujući i sadržaj s maloljetnicima.

Premijer Keir Starmer opisao je neke fotografije kao 'odvratne' i 'nezakonite', dok su ministri rekli da platforme imaju dužnost zaštititi korisnike od štetnog sadržaja.

Sredinom siječnja Muskova tvrtka za umjetnu inteligenciju xAI priopćila je da je ograničila uređivanje fotografija pomoću Groka i da je blokirala korisnike od generiranja fotografija ljudi u oskudnoj odjeći u 'jurisdikcijama gdje je to ilegalno'.

Početkom veljače, Reuters je otkrio da čak i nakon novih ograničenja, Grok nastavlja generirati seksualizirane prizore ljudi čak i kad korisnici eksplicitno upozore da subjekti na to nisu pristali.

U lipnju, britanska zastupnica Jess Asato tužila je xAI, navodeći da je Grok iskorišten za stvaranje seksualiziranih deepfakeova nje same.

Musk je iznova kritizirao britanski pristup internetskoj regulaciji, navodeći da mjere kao što je Zakon o sigurnosti na internetu, jedan od najstrožih regulatornih okvira na svijetu, predstavlja rizik za slobodu govora.