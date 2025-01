Aktivisti razotkrili veze MIT-a i izraelske vojske, baza podataka ugašena

Aktivistička skupina iskoristila je bazu podataka o grantovima Massachusetts Institute of Technology (MIT) kako bi otkrila veze sveučilišta s izraelskim vojnim programima. Kao odgovor na to otkriće, sveučilište je zatvorilo bazu podataka.

MIT Coalition for Palestine nedavno je objavio knjižicu pod nazivom 'MIT Science for Genocide' koja detaljno opisuje različite poveznice sveučilišta s izraelskim Ministarstvom obrane. Knjižica tvrdi kako je Izrael uložio čak 3,7 milijuna dolara u sveučilište kako bi potaknuo istraživanja povezana s raznim obrambenim inicijativama. Prema izvješću The Intercepta, ti projekti uključuju partnerstva za istraživanje podvodnog nadzora, detekcije projektila i algoritama za dronove. Izvješće također ukazuje na gustu povezanost između sveučilišta i izraelskih obrambenih izvođača, uključujući tvrtku koja proizvodi većinu izraelskih borbenih dronova, piše Gizmodo.

Kako su studenti aktivisti nastavili koristiti softver otvorenog pristupa za istraživanje MIT-ovih aktivnosti povezanih s izraelskim grantovima, sveučilište je deaktiviralo program. Rich Solomon, član Koalicije i student na MIT-u, izjavio je za The Intercept: 'MIT je proveo kontinuiranu i organiziranu kampanju dezinformacija i propagande kako bi utišao i potisnuo ove informacije.'