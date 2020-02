Aktivisti kritiziraju Bezosovu eko inicijativu: 'Amazon je napravio puno veću štetu'

S obzirom da Amazon već godinama neizravno zagađuje okoliš, neki aktivisti tvrde da je potez njegovog šefa Jeffa Bezosa 'licemjeran'

Kao što to obično biva, inicijativu su na nož dočekali klimatski aktivisti. Dio njih, prema Cnetu , tvrdi da je za klimatsku krizu dijelom odgovoran i sam Amazon.

Najbogatiji čovjek na svijetu i šef Amazona Jeff Bezos početkom je tjedna objavio da će dio svojeg bogatstva iskoristiti za borbu protiv klimatskih promjena. Uložio je 10 milijardi dolara , odnosno oko 8 posto sveukupnog bogatstva i to u sklopu inicijative pod imenom Bezos Earth Fund . Cilj inicijative je istražiti načine na koje bismo mogli smanjiti globalni utjecaj naglih klimatskih promjena.

Kritike uglavnom dolaze iz Greenpeacea i skupine djelatnika Amazona koji se nazivaju Amazon Employees for Climate Justice (Amazonovi zaposlenici za klimatsku pravdu). Oni tvrde da je Bezosov fond hvalevrijedan, no da on i dalje ne poriče činjenicu da je kompanija koju vodi vrlo velik zagađivač.

'Čestitamo Jeffu Bezosu na filantropskim nakanama, no činjenica je da jedna ruka ne smije davati, dok druga u isto vrijeme oduzima. Kada će Amazon preuzeti odgovornost za pluća djece koja žive blizu Amazonovih skladišta prebacivanjem s dizel kamiona na električne?', komentirali su predstavnici AECJ-a.