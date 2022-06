Aktivirajte ih: Ako imate iPhone, ove će vam kratice uštedjeti dosta vremena

Ove promjene u postavkama iPhonea pomoći će vam pri svakodnevnom korištenju popularnog Appleova smartfona

Vaš iPhone cijelo vrijeme pokušava uštediti na vremenu nudeći vam mogućnost multitaskinga te micanjem potrebe za dodatnom kamerom, kalkulatorom, GPS-om i drugim korisnim značajkama, no postoje i dodatni načini za uštedu, piše Mashable.

Dodajte alate u Kontrolni centar

Kontrolni centar vašeg iPhonea ima kratice koje nekad ne koristite. Dok dio alata automatski postavlja u Kontrolni centar, druge možete dodati ručno. Da biste pristupili Kontrolnom centru, povucite prstom dolje od gornjeg desnog dijela ekrana.

Za dodavanje i micanje alata trebat ćete ući u postavke i skrolati do stavke Kontrolni centar te pritisnuti na nju. Vidjet ćete meni s 'uključenim kontrolama', koje možete micati, ili 'više kontrola', koje možete dodavati. Ako želite dodati nešto, pritisnite na zelenu ikonu pored alata. Ako želite maknuti, pritisnite onu crvenu.

Poigrajte se pozadinskim dodirom

Možete programirati iPhone tako da reagira na ponavljano kucanje na njegovu pozadinu. Alat se nalazi u opcijama za pristupnost 'Accessibility' i vrlo ga je jednostavno aktivirati. Kad uđete u opcije za dostupnost, odite do opcije 'Touch' i skrolajte do stavke 'Back Tap' te za nju birajte akciju koju će iPhone napraviti kad na njegovu pozadinu kucnete dvaput ili triput. Odabrali smo snimanje slike ekrana, no vi možete napraviti sve od utišavanja, preko aktivacije bljeskalice, do kontrole glasnoće.