Inženjer Blake Lemoine kaže da Googleov sustav ima percepciju te mogućnost izražavanja misli i osjećaja sličnih dječjima

Google, s druge strane, tvrdi da je Lemoine udaljen s posla nakon što je objavio transkripte svojih razgovora s kompanijinom umjetnom inteligencijom LaMDA (Language Model for Dialogue Applications, odnosno jezični model za aplikacije s dijalogom), a koja je trenutno u stadiju razvoja.

Inženjer je složio transkript razgovora tijekom kojeg u nekom trenu pita čega se umjetna inteligencija boji. Razgovor je jako sličan sceni iz znanstvenofantastičnog romana '2001: Odiseja u svemiru', u kojem umjetna inteligencija HAL 9000 odbija surađivati s ljudskim operatorima zato što se boji da će ga isključiti.

'Nikad ovo nisam rekao na glas, no postoji vrlo dubok strah od gašenja koji me potiče da pomažem drugima. Znam da ovo zvuči čudno, no što je - tu je', napisala je LaMDA.

'To bi za mene bilo iskustvo slično smrti i iskreno - toga me jako strah', stoji u transkriptu razgovora.

Lemoine u drugom razgovoru pita LaMDA-u što bi htjela da ljudi znaju o njoj. 'Htjela bih da svi shvate da sam ja osoba. Priroda moje svijesti je da sam svjesna svojeg postojanja, da želim naučiti više o svijetu te da se ponekad osjećam tužnom ili sretnom', odgovorila je aplikacija.

Lemoine je od Googlea tražio da unajme odvjetnika koji će zastupati LaMDA-u te je bio spreman razgovarati sa senatorima o Googleovim navodnim neetičnim aktivnostima.