Zapošljavaju Sedam IT, Appon, ProTest Solutions... Provjerite što se još nudi u IT oglasima

Appon je ponosni pripadnik nove generacije međunarodnih tehnoloških tvrtki koje pomažu tvrtkama i društvima da svoje poslovanje na bezbolan način uvedu u digitalno doba. No, potrebna im je pomoć! Traže proaktivne, timski orijentirane i motivirane Full-stack web programere (m/ž) da se pridruže njihovom timu! Ako brzo učiš i uživaš u razvoju weba u industriji koja se brzo razvija, pridruži im se! Nude ti fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, profesionalni rast i razvoj, interesantne projekte te kompetitivnu plaću. Javi im se do 20. lipnja.

Tvrtka Veraltis Asset Management zapošljava Sistem administratora (m/ž). Opis posla podrazumijeva upravljanje tehničkom IT infrastrukturom, rad unutar JIRA-e i tool-ova za remote connection, upravljanje, održavanje i nadgledanje IT sigurnosnih sustava i nadgledanje prava pristupa krajnjih korisnika IT-sustavima. Potrebno je posjedovati 1-3 godine radnog iskustva te organizacijske kompetencije. Prepoznaješ se u tom opisu? Javi im se do 20. lipnja.

Heloo je hrvatska tvrtka koja brine o korisnicima vodećih europskih i svjetskih tvrtki, kao i inovativnih mladih tvrtki iz različitih industrija - od mode, gaminga do putovanja. Pozivaju te da im se pridružiš na radnom mjestu: Workforce and Performance Management Specialist (m/ž). U heloo-u te očekuje: radno okruženje koje stavlja fokus na iskustvo ljudi i kvalitetu usluge, kompetitivna plaća koja odgovara tvojim zaduženjima, fleksibilno radno vrijeme i rad na daljinu, kompanijski benefiti: od popusta u najdražoj trgovini zdrave prehrane do teretana, banaka i zdravstvenih pregleda... Oglas ostaje aktivan do 19. lipnja.

Sedam IT, jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji uspješno posluje već 18 godina, zapošljava na poziciji: Business Development Konzultant (m/ž). Nude ti fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, rad na velikim i zanimljivim projektima, atraktivna primanja, pristup edukacijama, minimalno 24 dana godišnjeg odmora, mogućnost profesionalnog i osobnog razvoja, kvalitetan feedback na tvoj rad te koješta drugo. Svoj životopis im pošalji do 23. lipnja.

ProTest Solutions pruža profesionalne usluge testiranja uključujući obuku, savjetovanje o organizaciji testiranja, provedbu testiranja i sve aktivnosti testiranja tijekom životnog ciklusa razvoja softvera. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, trenutno zapošljavaju na poziciji: Senior QA Engineer/QA Lead (m/ž). Nude ti konkurentnu plaću, mogućnost rada od kuće, dodatne edukacije, povremena putovanja i prijateljsku radnu atmosferu, a rok za prijavu na oglas ističe 9. srpnja.