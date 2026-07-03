Euforija pomalo jenjava: Kako je pukla ljubav između Wall Streeta i 'Veličanstvenih sedam'

Apple je početkom lipnja dosegnuo rekordnu zaključnu cijenu od 315,2 dolara po dionici, no do kraja mjeseca izgubio je više od deset posto vrijednosti u odnosu na taj vrhunac. Tesla je pak nakon početnog pada uspjela nadoknaditi većinu gubitaka i završiti mjesec gotovo bez promjene. Ukupno gledano, tržišna vrijednost Veličanstvenih sedam tijekom lipnja smanjila se za oko 2,3 bilijuna dolara.

Nvidia je tijekom mjeseca izgubila više od pet posto vrijednosti, Alphabet gotovo šest posto, Amazon oko 12 posto, a Meta približno 11 posto. Microsoft je zabilježio posebno težak mjesec – njegova je dionica pala oko 17 posto, što je najveći mjesečni pad od prosinca 2000. godine, piše Euronews.

Pad nije bio ograničen na jednu ili dvije kompanije, već je zahvatio gotovo cijelu skupinu. ETF fond Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS), koji prati kretanje svih sedam kompanija, pao je oko 13 posto u odnosu na rekordne razine dosegnute krajem svibnja.

Analitičari kao glavni razlog za to navode sve veću bojazan investitora zbog enormnih ulaganja u umjetnu inteligenciju i podatkovnu infrastrukturu. Prema procjenama Bank of America, pet najvećih tehnoloških kompanija ove godine zajedno će uložiti više od 700 milijardi dolara u AI infrastrukturu, a samo Microsoft mogao bi potrošiti čak 190 milijardi dolara.

Udio kapitalnih ulaganja u odnosu na operativni novčani tok velikih tehnoloških kompanija porastao je s oko 70 posto lani na gotovo 100 posto ove godine. To znači da im ostaje znatno manje novca za otkup vlastitih dionica i isplatu dividendi, a ulagači sve više traže odgovore na pitanje kada će golema ulaganja početi donositi konkretne prihode.

AI je skup

Problem predstavlja i rast troškova ključnih komponenti za razvoj umjetne inteligencije. Velike tehnološke tvrtke među najvećim su kupcima memorijskih čipova za podatkovne centre, a potražnja je dovela do snažnog rasta cijena. Cijene DRAM memorije, koja se koristi u gotovo svim elektroničkim uređajima, u prvom tromjesečju porasle su i do 98 posto te su pojedini analitičari taj skok nazvali 'RAMageddon'.

Dok su tehnološki divovi bilježili pad, ostatak tržišta nastavio je rasti. Prema podacima investicijske kuće LPL Financial, kompanije iz sastava indeksa S&P 500, isključujući Veličanstvenih sedam, povećale su zaradu za 17,5 posto u prvom tromjesečju, a u drugom bi taj rast mogao premašiti 20 posto.

Do kraja lipnja indeks S&P 493, koji ne uključuje tehnološke gigante, porastao je 13,7 posto od početka godine. Istovremeno je košarica Veličanstvenih sedam bila u minusu od 6,6 posto dok je širi indeks S&P 500 porastao 7,4 posto.

Veteran Wall Streeta Ed Yardeni smatra da među investitorima raste svojevrstan zamor od umjetne inteligencije i sve više ulagača pita se mogu li golema ulaganja u AI infrastrukturu opravdati očekivane prinose, osobito u trenutku u kojem se pojavljuju jeftiniji open-source modeli, a cijene AI usluga padaju.

Unatoč tome, analitičari ne očekuju da će tehnološki divovi uskoro izgubiti vodeću poziciju. Veličanstvenih sedam i dalje je u prvom tromjesečju ostvarilo rast dobiti od gotovo 29 posto.