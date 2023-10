AI alati sve zastupljeniji u hrvatskim tvrtkama: 'Bez ulaganja u digitalizaciju nema konkurentnosti'

Zabilježen je i porast vrijednosti projekata za razvoj i implementaciju tehnologija umjetne inteligencije te je u razdoblju od 2019. do 2023. godine prosječan godišnji rast broja takvih projekata premašio 60 posto.

'BE-terna omogućava hrvatskim kompanijama koje se odluče na taj korak da taj proces bude učinkovit i jednostavan, uz podršku najnovije tehnologije. Tako je primjerice u posljednje četiri godine ostvaren rast broja projekata za razvoj i implementaciju tehnologija umjetne inteligencije za više od 60 posto, a tvrtke kojima smo implementirali napredne alate su smanjile operativne troškove, povećale prihode i unaprijedile korisničko iskustvo', pojasnio je Mlinarić.

Ustvrdio da će AI sigurno mijenjati, odnosno već mijenja poslovanje, svijet u kojem živimo i iskustvo ljudi. Njihovi podatci poklapaju se s onima konzultantske tvrtke Deloitte koja je provela međunarodno istraživanje ‘State of AI in the Enterprise’ 2022. godine na uzorku od 2620 poslovnih lidera, a koje je pokazalo da svjetske tvrtke sve više prepoznaju važnost ulaganja u primjene umjetne inteligencije i da takva ulaganja postaju mainstream, a ne pojedinačni poduhvati pojedinih kompanija.