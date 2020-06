Administratori, developeri, inženjeri, programeri... Ovo su poslovne prilike za vas

Tragate za poslom? Pogledajte što se ovaj tjedan nudi na portalu MojPosao

Počeo je rad na sljedećoj generaciji uspješne platforme Immowelt.de! Ako želiš stvoriti nešto sjajno i uložiti svoje iskustvo i energiju u novi svijet nekretnina, prijavi se na oglas za radno mjesto - Mid / Senior software tester with a focus on test automation (m/ž) u tvrtki Digitalni klik. Traže motivirane, iskusne i talentirane zaposlenike koji vjeruju u mogućnosti Cloud Computinga, osiguranja kvalitete i sjajnih aplikacija. Javi im se do 5. lipnja.

Eidos.hr dio je Gruppo Euris, velike informatičke tvrtke specijalizirane za dizajn i razvoj softverskih rješenja i zahtjevnih projekata za velike klijente na nekoliko tržišta. Zbog rasta opsega posla, tvrtka je u potrazi za .NET/Java/Frontend programerom (m/ž). Novom kolegi nude priliku za osobni rast, interne treninge, odličnu radnu atmosferu s puno zabave te konkurentnu plaću. Ako su te zainteresirali, pošalji im svoj životopis do 06. lipnja.