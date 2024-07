Tražite posao u IT sektoru? Ove tvrtke zapošljavaju

King ICT d.o.o. kao jedna od vodećih tehnoloških kompanija s međunarodnim dosegom i dugogodišnjim iskustvom širi svoj tim terenske i servisne podrške u Zagrebu i zapošljava na pozicij i ICT tehničara (m/ž). Tvoje odgovornosti će uključivati instaliranje, konfiguriranje, održavanje i unapređivanje rada na ICT opremi korisnika. Nude ti mogućnost napredovanja, dodatno zdravstveno osiguranje, božićnicu, mogućnost otkupa opreme i eKupi popust za zaposlenike. Stoga, požuri i prijavi se do 31. srpnja.

ANDRITZ Digital Factory d.o.o vodeći je centar za isporuku profesionalnih digitalnih rješenja unutar ANDRITZ grupe. Omogućuju svojim klijentima proizvodnju i upravljanje sigurnim i profesionalnim digitalnim rješenjima. Traže novog člana u timu, Global Digitalization Support Team Leada (m/f), profesionalca koji će biti odgovoran za vođenje Metris Customer Care tima. Ponuda uključuje naknadu za prijevoz i prehranu, balans privatnog i poslovnog života, godišnje povećanje plaće i božićnicu. Požuri i prijavi se do 10. kolovoza.

Lider na domaćem tržištu osiguranja, CROATIA osiguranje d.d, ističe se kao industrijski predvodnik inovativnih proizvoda i rješenja te se posljednjih godina posvećuje digitalizaciji poslovanja. Traži pojačanje u timu na poziciji Mrežni inženjer (m/ž), koja obuhvaća operativnu podršku za mrežne sustave. Ponuda uključuje izvrsne radne uvjete i dobru plaću, dodatne edukacije, bonuse, božićnicu, uskrsnicu i regres te policu dodatnog zdravstvenog osiguranja. Ako si zainteresiran, prijavi se na oglas najkasnije do 30. srpnja.

Poslovno-tehnološka tvrtka, mStart plus d.o.o., orijentirana je na razvoj, implementaciju, integraciju i podršku poslovnih informacijskih sustava i rješenja te digitalnu transformaciju. U potrazi je za SAP CO konzultant - specijalist / glavni specijalist (m/ž) koji će aktivno sudjelovanje u svim projektnim fazama implementacije SAP sustava. Osigurana ti su motivirajuća primanja u skladu s iskustvom i rezultatima, kontinuirano stručno usavršavanje s ciljem dobivanja SAP certifikata, fleksibilno radno vrijeme, plaćeni trošak prijevoza i naknada za ručak. Prijave traju do 20. srpnja.

Tripadvisor (TA Innovations Croatia d.o.o), najveća svjetska platforma za putovanja koja pomaže svaki mjesec putnicima da svako putovanje učine najboljim, omogućuje pregled više od 860 milijuna recenzija i mišljenja o smještajima, restoranima i zrakoplovnim kompanijama. Kako bi osigurali stabilan sustav, Tripadvisor zapošljava novog Principal Software Engineera / Architecta (AWS) (m/f) koji će voditi dizajn i implementaciju nove platforme za povjerenje i sigurnost u AWS-u. Ako si zainteresiran i imaš najmanje 8 godina radnog iskustva, pošalji prijavu do 29. srpnja.