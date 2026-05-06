Zvijezda Bayerna potpuno maskirana stigla na utakmicu s PSG-om: Možete li ga prepoznati?

Kapuljača, maska i tamna odjeća sakrili su mu lice gotovo u potpunosti, pa su mnogi na društvenim mrežama odmah počeli nagađati tko je zapravo stigao na stadion.

Francuski krilni napadač Michael Olise odlučio je na revanš polufinala Lige prvaka protiv PSG-a stići u potpuno neprepoznatljivom izdanju.

Tek kada su kamere malo bolje snimile misterioznog nogometaša, postalo je jasno o kome se radi.

Bayernova velika zvijezda ove sezone

Olise ove sezone igra fantastičan nogomet i jedan je od ključnih igrača Bayerna. Mnogi ga smatraju čak i najboljim igračem momčadi u aktualnoj sezoni.

U svim natjecanjima upisao je 48 nastupa, zabio 21 pogodak i dodao čak 30 asistencija.

S Bayernom je već osvojio naslov prvaka Njemačke, a sada želi pomoći bavarskom velikanu da izbori i finale Lige prvaka.