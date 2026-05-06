Zvijezda Bayerna potpuno maskirana stigla na utakmicu s PSG-om: Možete li ga prepoznati?

Navijači Bayerna večeras su na Allianz Areni nekoliko sekundi pokušavali shvatiti tko zapravo ulazi na stadion. Jedna od najvećih zvijezda minhenskog kluba pojavila se potpuno maskirana - od glave do pete - i izazvala pravi mali kaos među navijačima i fotografima.
Tek kada su kamere malo bolje snimile misterioznog nogometaša, postalo je jasno o kome se radi.
Francuski krilni napadač Michael Olise odlučio je na revanš polufinala Lige prvaka protiv PSG-a stići u potpuno neprepoznatljivom izdanju.
Kapuljača, maska i tamna odjeća sakrili su mu lice gotovo u potpunosti, pa su mnogi na društvenim mrežama odmah počeli nagađati tko je zapravo stigao na stadion.
Snimka njegovog dolaska brzo je postala hit među navijačima.
Bayernova velika zvijezda ove sezone
Olise ove sezone igra fantastičan nogomet i jedan je od ključnih igrača Bayerna. Mnogi ga smatraju čak i najboljim igračem momčadi u aktualnoj sezoni.
U svim natjecanjima upisao je 48 nastupa, zabio 21 pogodak i dodao čak 30 asistencija.
S Bayernom je već osvojio naslov prvaka Njemačke, a sada želi pomoći bavarskom velikanu da izbori i finale Lige prvaka.