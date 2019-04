Zadovoljni Klopp ne želi potpuno pokopati Porto: Imamo još posla

Nakon što su nogometaši Liverpoola rezultatom 2:0 svladali Porto na Anfieldu, Jürgen Klopp bio je zadovoljan, ali i oprezan uoči uzvratnog susreta...

'U potpunosti smo zaslužili pobjedu i zabili smo dva krasna gola. Sve u svemu, bila je to odlično odigrana utakmica,' izjavio je Jürgen Klopp nakon susreta pa ipak oprezno najavio uzvrat:

'Ovo je kao da igrate jednu utakmicu, s poluvremenom malo dužim od 15 minuta. Prvo poluvrijeme smo odigrali i moramo se pripremiti za drugo. Imamo još mnogo posla i svjesni smo toga. Atmosfera u Portu će biti izazov za nas, ali imamo rezultat kojem smo se nadali i to moramo nadograditi u uzvratu.'

Ako Liverpool prođe dalje, doći će na korak do novog finala Lige prvaka u kojem je igrao prošle godine, a polufinalni suparnik bit će mu Barcelona ili Manchester United. Trofej također ima priliku osvojiti i u Premiershipu pa možemo reći da je riječ o jednoj od najboljih sezona 'redsa' u posljednjih nekoliko desetljeća, no treba to još ukruniti s pokojim peharom...