'Redsi' teškom mukom u samoj završnici stigli do pobjede protiv davljenika S'hamptona i vratili se na vrh

Nogometaši Liverpoola vratili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva 3:1 pobjedom na gostovanju kod Southamptona u susretu 33. kola

Southampton je poveo golom Longa (9), no prije odlaska na odmor poravnao je Keita (36). Tih 1:1 stajalo je do same završnice susreta, a onda je Salah (80) iz solo-akcije doveo 'redse' u vodstvo, da bi pobjedu potvrdio Henderson (86).