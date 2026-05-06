Vrati li se Mourinho u Real, prva žrtva je već poznata: 'Njega je odmah otpisao'

Prema pisanju madridskog AS-a, Mourinho je tijekom pregovora jasno dao do znanja Florentinu Perezu da ne želi nastaviti suradnju s kondicijskim trenerom Antoniom Pintusom.

Riječ je o čovjeku koji godinama vodi fizičku pripremu igrača Reala i koji je poznat po izuzetno zahtjevnim treninzima.

No posljednjih sezona upravo se Pintusa često proziva kao jednog od glavnih krivaca za velik broj ozljeda u momčadi. Dio javnosti smatra da su igrači preopterećeni, a Mourinho navodno želi potpuno drukčiji pristup.

AS tvrdi da Portugalac želi dovesti vlastiti stručni stožer, uključujući i novog kondicijskog trenera, zbog čega bi Pintus bio prvi koji odlazi ako Mourinho preuzme momčad.

Perez navodno pregovara samo s Mourinhom

Iako se posljednjih tjedana uz Real povezuje gotovo pola Europe - od Kloppa i Xabija Alonsa do Emeryja i Pochettina - španjolski mediji sada tvrde da Florentino Perez ozbiljno pregovara samo s jednim čovjekom.

A to je Jose Mourinho.

Portugalac bi se tako mogao vratiti na Santiago Bernabeu nakon 13 godina. Njegov prvi mandat bio je buran, ali rezultatski uspješan, a Perez navodno vjeruje da upravo Mourinho može vratiti disciplinu i kontrolu u svlačionicu koja je posljednjih tjedana potresena brojnim sukobima i tenzijama.

Očekuje se da Real na kraju sezone potvrdi odlazak Arbeloe, dok bi pitanje novog trenera moglo biti riješeno i prije početka Svjetskog prvenstva.