drama u realu

Zvijezda Reala od 50 milijuna eura priznala da ju je Rudiger udario i otkrila svoju stranu skandala

S.Č.

06.05.2026 u 16:08

Carreras i Mbappe
Carreras i Mbappe Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nakon što je Realu bliska Defensa Central objavila priču o incidentu u svlačionici između Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa, drama u Madridu dobila je nastavak. Carreras se sada javno oglasio i pokušao smiriti situaciju, ali sama činjenica da je morao reagirati pokazuje koliko je atmosfera u Realu napeta.

Španjolski bek, koji je u Real stigao kao pojačanje vrijedno 50 milijuna eura, posljednjih je dana pod velikim pritiskom. Kritiziraju ga zbog slabijih igara, a dodatni udarac stigao je nakon informacija o sukobu s Rudigerom.

Carreras potvrdio incident, ali smiruje dramu

Carreras je na Instagramu objavio poruku navijačima Reala i odbacio tvrdnje da postoje ozbiljni problemi u svlačionici.

'U posljednjim danima pojavile su se određene insinuacije i komentari o meni koji ne odgovaraju stvarnosti. Moja predanost ovom klubu i trenerima koje sam imao bila je nepokolebljiva od prvog dana i tako će ostati', napisao je Carreras.

Zatim je dodao:

'Otkako sam se vratio, uvijek sam radio s najvišom razinom profesionalnosti, poštovanja i predanosti. Jako sam se borio da ostvarim san i vratim se kući'.

Na kraju se osvrnuo i na incident s Rudigerom.

'Što se tiče incidenta sa suigračem, bila je to izolirana i nevažna stvar koja je već riješena. Moj odnos s cijelom momčadi vrlo je dobar. Hala Madrid!', poručio je Carreras.

Real i dalje vjeruje u njega

Carreras je sezonu otvorio vrlo dobro pod Xabijem Alonsom, ali je kasnije, kao i veći dio momčadi, pao u formi. U međuvremenu je izgubio mjesto u početnoj postavi, a ispred njega su u rotaciji Ferland Mendy i Fran Garcia.

Ipak, u klubu ga i dalje vide kao igrača velikog potencijala. Ima 23 godine i u Madridu smatraju da još ima dovoljno prostora za razvoj.

No Real je klub u kojem se strpljenje brzo troši. Dvije loše utakmice dovoljne su da počnu glasine o novom pojačanju, a Carreras je to osjetio na vlastitoj koži.

Zato ova objava nije samo pokušaj gašenja požara. Ona je i poruka navijačima, treneru i svlačionici da Carreras želi ostati dio projekta - u trenutku kada Realu prijeti veliko ljetno preslagivanje.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u realu

drama u realu

Zvijezda Reala od 50 milijuna eura priznala da ju je Rudiger udario i otkrila svoju stranu skandala
PROBLEM ZA GARCIJU

PROBLEM ZA GARCIJU

Novi težak udarac za Hajduk uoči derbija s Dinamom
USKORO POPIS

USKORO POPIS

Dalić sprema iznenađenje: Vodi hajdukovca na Svjetsko prvenstvo?!

najpopularnije

Još vijesti