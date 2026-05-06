Zvijezda Reala od 50 milijuna eura priznala da ju je Rudiger udario i otkrila svoju stranu skandala

Španjolski bek, koji je u Real stigao kao pojačanje vrijedno 50 milijuna eura, posljednjih je dana pod velikim pritiskom. Kritiziraju ga zbog slabijih igara, a dodatni udarac stigao je nakon informacija o sukobu s Rudigerom.

Carreras potvrdio incident, ali smiruje dramu

Carreras je na Instagramu objavio poruku navijačima Reala i odbacio tvrdnje da postoje ozbiljni problemi u svlačionici.

'U posljednjim danima pojavile su se određene insinuacije i komentari o meni koji ne odgovaraju stvarnosti. Moja predanost ovom klubu i trenerima koje sam imao bila je nepokolebljiva od prvog dana i tako će ostati', napisao je Carreras.

Zatim je dodao:

'Otkako sam se vratio, uvijek sam radio s najvišom razinom profesionalnosti, poštovanja i predanosti. Jako sam se borio da ostvarim san i vratim se kući'.

Na kraju se osvrnuo i na incident s Rudigerom.

'Što se tiče incidenta sa suigračem, bila je to izolirana i nevažna stvar koja je već riješena. Moj odnos s cijelom momčadi vrlo je dobar. Hala Madrid!', poručio je Carreras.

Real i dalje vjeruje u njega

Carreras je sezonu otvorio vrlo dobro pod Xabijem Alonsom, ali je kasnije, kao i veći dio momčadi, pao u formi. U međuvremenu je izgubio mjesto u početnoj postavi, a ispred njega su u rotaciji Ferland Mendy i Fran Garcia.

Ipak, u klubu ga i dalje vide kao igrača velikog potencijala. Ima 23 godine i u Madridu smatraju da još ima dovoljno prostora za razvoj.

No Real je klub u kojem se strpljenje brzo troši. Dvije loše utakmice dovoljne su da počnu glasine o novom pojačanju, a Carreras je to osjetio na vlastitoj koži.

Zato ova objava nije samo pokušaj gašenja požara. Ona je i poruka navijačima, treneru i svlačionici da Carreras želi ostati dio projekta - u trenutku kada Realu prijeti veliko ljetno preslagivanje.