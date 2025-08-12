procurio sastav 'bilih'

Već se zna tko će zaigrati protiv Dinamo Cityja; ovo je 11 igrača Hajduka koji će istrčati u Tirani

I.Ž.

12.08.2025 u 13:07

Gonzalo Garcia, Marko Livaja i Anthony Kalik NK Hajduk
Gonzalo Garcia, Marko Livaja i Anthony Kalik NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic
Nogometaši Hajduka u četvrtak (20.45 sati, HDTV, MAXtv) u Tirani igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. 'Bili' iz prve utakmice imaju prednost 2:1

Trener Hajduka Gonzalo Garcia uspio je u utakmici 2. kola SHNL-a protiv Gorice odmoriti neke od svojih igrača te je stigao do pobjede 2:0. Sad su sve snage usmjerene na četvrtak i uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige.

Hajduk u četvrtak gostuje kod Dinamo Cityja (20.45 sati, HDTV, MAXtv), a dojam je da Garcia već sad zna kojih će 11 'bilih' igrača istrčati u Tirani.

Dakle, Garcia je u susretu protiv Gorice odlučio odmoriti nekoliko važnih igrača. Šimun Hrgović, Fran Karačić, Bruno Durdov, Roko Brajković i Anthony Kalik krenuli su s klupe – neki su ušli u igru u nastavku, a neki nisu dobili priliku. Uz to je Marko Livaja i Ante Rebić utakmicu pratili iz lože jer su odrađivali utakmicu kazne zbog crvenog kartona iz prošle sezone.

Umjesto gore spomenute petorke, od prve minute su protiv Gorice zaigrali Dario Melnjak, Niko Sigur, Bamba, Rokas Pukštas i Yassine Benrahou.

Plan je uspio, Garcia je odmorio neke od važnih igrača, a ujedno je upisao nova tri boda pa se sad sav fokus prebacuje na četvrtak i gostovanje u Tirani.

Hajduk - Dinamo City 7.8.2025.
  • Hajduk - Dinamo City 7.8.2025.
  • Hajduk - Dinamo City 7.8.2025.
  • Hajduk - Dinamo City 7.8.2025.
  • Hajduk - Dinamo City 7.8.2025.
  • Hajduk - Dinamo City 7.8.2025.
    +140
Hajduk - Dinamo City, kvalifikacije, Konferencijska liga, 7.8.2025. Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec

Protiv Dinamo Cityja će tako vjerojatno od prve minute zaigrati Karačić, Hrgović i Kalik, koji su protiv Gorice dobili poštedu. Zanimljivo je Garcia objasnio izbor krilnih igrača – istaknuo je da Brajković igra zbog iznimne trkačke sposobnosti i presinga, dok je Bamba na treninzima u fantastičnoj formi. Pohvalio je i Durdova i Šegu, ali između redaka se može iščitati da su trenutačno Bamba i Brajković najbliži mjestu u početnoj postavi, iako ne bi bilo iznenađenje kada bi priliku dobio i Durdov.

Tako bi Hajduk u Tirani trebao istrčati u formaciji 4-3-3, a ovo je najvjerojatniji sastav:

Ivušić - Karačić, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Bamba, Livaja, Brajković

Garcia u stvari nema previše nedoumica, Ivušić je siguran na golu, na bekovima su Karačić i Hrgović, a Mlačić i Šarlija su stoperski par. Veznu liniju činit će Pajaziti, Kalik i Krovinović, dok bi u napadu, uz Livaju, opasnost trebali stvarati Brajković i Bamba.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

