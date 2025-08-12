Već se zna tko će zaigrati protiv Dinamo Cityja; ovo je 11 igrača Hajduka koji će istrčati u Tirani

Trener Hajduka Gonzalo Garcia uspio je u utakmici 2. kola SHNL-a protiv Gorice odmoriti neke od svojih igrača te je stigao do pobjede 2:0. Sad su sve snage usmjerene na četvrtak i uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige.

Hajduk u četvrtak gostuje kod Dinamo Cityja (20.45 sati, HDTV, MAXtv), a dojam je da Garcia već sad zna kojih će 11 'bilih' igrača istrčati u Tirani.

Dakle, Garcia je u susretu protiv Gorice odlučio odmoriti nekoliko važnih igrača. Šimun Hrgović, Fran Karačić, Bruno Durdov, Roko Brajković i Anthony Kalik krenuli su s klupe – neki su ušli u igru u nastavku, a neki nisu dobili priliku. Uz to je Marko Livaja i Ante Rebić utakmicu pratili iz lože jer su odrađivali utakmicu kazne zbog crvenog kartona iz prošle sezone.

Umjesto gore spomenute petorke, od prve minute su protiv Gorice zaigrali Dario Melnjak, Niko Sigur, Bamba, Rokas Pukštas i Yassine Benrahou.

Plan je uspio, Garcia je odmorio neke od važnih igrača, a ujedno je upisao nova tri boda pa se sad sav fokus prebacuje na četvrtak i gostovanje u Tirani.