Grčki insajder: Pojavio se problem oko Livakovićevog povratka u Dinamo

A.H.

26.12.2025 u 21:03

Dominik Livaković Hrvatska
Dominik Livaković Hrvatska Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Dominik Livaković, 30-godišnji hrvatski golman, ove zime promijenit će klub.

Livaković će nakon samo jedne polusezone napustiti španjolsku Gironu i vratiti se u Fenerbahče, koji ga je posudio Španjolcima. U Istanbulu se neće zadržati.

Fenerbahče će ga odmah dalje proslijediti, a informacije govore da će Livakovićev novi-stari klub biti zagrebački Dinamo.

Ipak, danas se javio grčki insajder i George Tsarouchas i objavio da se u borbu za Livakovića uključio Panathinaikos te da postoji problem oko Livakovićeve plaće u Dinamu, ali da je vodeća momčad SHNL-a i dalje favorit za njegov dolazak.

tportal
