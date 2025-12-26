Grčki insajder: Pojavio se problem oko Livakovićevog povratka u Dinamo

Livaković će nakon samo jedne polusezone napustiti španjolsku Gironu i vratiti se u Fenerbahče, koji ga je posudio Španjolcima. U Istanbulu se neće zadržati.

Fenerbahče će ga odmah dalje proslijediti, a informacije govore da će Livakovićev novi-stari klub biti zagrebački Dinamo.

Ipak, danas se javio grčki insajder i George Tsarouchas i objavio da se u borbu za Livakovića uključio Panathinaikos te da postoji problem oko Livakovićeve plaće u Dinamu, ali da je vodeća momčad SHNL-a i dalje favorit za njegov dolazak.