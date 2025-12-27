ovo nije nitko očekivao

Evo što kiks Maroka na Afričkom kupu nacija znači za Hrvatsku

S.Č.

27.12.2025 u 04:15

Maroko
Maroko Izvor: Profimedia / Autor: MANTEY STEPHANE / imago sportfotodienst / Profimedia
U dvoboju drugog kola skupine A na Afričkom kupu nacija nogometaši Maroka, domaćini prvenstva, remizirali su 1:1 u Rabatu protiv Malija.

Nakon dva odigrana kola i dalje je sve otvoreno u ovoj skupini s tim da je prije zadnjeg kola u najboljoj situaciji domaćin Maroko koji ima četiri boda. Po dva su skupili Mali i Zambija, a jedan Komori.

Na ogledu Maroka i Malija oba su pogotka postignuta s bijele točke. Poveo je Maroko u nadoknadi prvog dijela kada je jedanaesterac realizirao Diaz. U 64. minuti na 1:1 je izjednačio Sinayoko. U 100. minuti igrač Malija Coulibaly je skoro postigao autogol, ali je odlično intervenirao vratar Diarra.

Maroko je pobjedom nad Komorima u prvom kolu skupine nakratko preskočio Hrvatsku i na FIFA-inoj ljestvici uživo skočio na 10. mjesto. Protiv Malija je imao priliku otići i korak dalje te doći do 9. pozicije koju drži Njemačka, nije uspio. Zbog tog kiksa Maroko je izgubio 8,4 boda, pa je ponovno pao na 11. mjesto – iza Hrvatske.

Marokanci novu priliku za skok ispred Hrvatske imaju u ponedjeljak, 29. prosinca, kada igraju protiv Zambije. Hrvatska će do tada zadržati mjesto u društvu deset najboljih reprezentacija svijeta, a sljedeća FIFA-ina ljestvica bit će objavljena 19. siječnja.

