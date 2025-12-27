kakve riječi

Ovo se ne pamti! Evo kako se Modriću naklonio legendarni Francuz

S.Č.

27.12.2025 u 03:07

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Luka Modrić pokazao se kao pun pogodak Milana nakon što ga je uprava slavnog talijanskog kluba dovela prošloga ljeta, po isteku njegova ugovora s Real Madridom.

Bilo je skeptika koji su se pitali kako Milan uopće može ozbiljno napasti Scudetto s kreatorom igre koji je ušao u četrdesete. No Modrić je od prvog dana potvrdio da je klasa bezvremenska – i od dolaska u Serie A do danas o njemu se pišu hvalospjevi.

vezane vijesti

Gotovo je nezamisliva Milanova igra bez sjajnog hrvatskog reprezentativca, a kad ga nema na terenu, momčad često izgleda znatno slabije. To se vidjelo i nedavno, u polufinalu talijanskog Superkupa protiv Napolija, kada su Rossoneri bez Modrićeve kontrole i mirnoće djelovali nemoćno.

Koliki utjecaj Modrić ima na igru Milana primijetio je i legendarni vratar Intera i Francuske Sebastien Frey, koji je u jednom podcastu, sumirajući proteklu godinu u Serie A, hrvatskog veznjaka izdvojio kao najvažnije pojačanje koje je stiglo u ligu.

‘Modrić je, po mom mišljenju, i iskreno to mislim, najbolje pojačanje u Serie A ove godine. Za one koji vole nogomet, činjenica da je Modrić stigao… Govorimo o prvaku, a prvaci bi mogli otići igrati negdje drugdje. Ali prvak koji, unatoč svemu što je napravio u Real Madridu, dođe igrati u Italiju, u Milan, u vrhunski klub, i vidjeti ga takvog – to je predivno’, rekao je Frey.

Dok mnogi u njegovim godinama biraju bogate ugovore u manje zahtjevnim i manje atraktivnim nogometnim sredinama, Modrić je pokazao da i dalje ima istu strast prema nogometu.

U karijeri je šest puta osvajao Ligu prvaka, ima i četiri naslova španjolskog prvaka, s Realom je osvojio sve, a 2018. godine okrunio je karijeru osvajanjem Zlatne lopte.

U aktualnoj sezoni Modrić je redovito u početnoj postavi Milana u Serie A: upisao je 15 nastupa, postigao jedan pogodak i dodao dvije asistencije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OTKRIO DETALJE

OTKRIO DETALJE

Bjelica: Zajec i Marić su me potjerali zbog jednog igrača
ODLAZAK S MAKSIMIRA

ODLAZAK S MAKSIMIRA

Trebao je biti najveće Bobanovo pojačanje, a već sad odlazi?! Evo za koliko bi ga Dinamo mogao prodati
MIJENJA KLUB

MIJENJA KLUB

Grčki insajder: Pojavio se problem oko Livakovićevog povratka u Dinamo

najpopularnije

Još vijesti