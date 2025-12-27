Ovo se ne pamti! Evo kako se Modriću naklonio legendarni Francuz

Bilo je skeptika koji su se pitali kako Milan uopće može ozbiljno napasti Scudetto s kreatorom igre koji je ušao u četrdesete. No Modrić je od prvog dana potvrdio da je klasa bezvremenska – i od dolaska u Serie A do danas o njemu se pišu hvalospjevi.

Gotovo je nezamisliva Milanova igra bez sjajnog hrvatskog reprezentativca, a kad ga nema na terenu, momčad često izgleda znatno slabije. To se vidjelo i nedavno, u polufinalu talijanskog Superkupa protiv Napolija, kada su Rossoneri bez Modrićeve kontrole i mirnoće djelovali nemoćno.

Koliki utjecaj Modrić ima na igru Milana primijetio je i legendarni vratar Intera i Francuske Sebastien Frey, koji je u jednom podcastu, sumirajući proteklu godinu u Serie A, hrvatskog veznjaka izdvojio kao najvažnije pojačanje koje je stiglo u ligu.

‘Modrić je, po mom mišljenju, i iskreno to mislim, najbolje pojačanje u Serie A ove godine. Za one koji vole nogomet, činjenica da je Modrić stigao… Govorimo o prvaku, a prvaci bi mogli otići igrati negdje drugdje. Ali prvak koji, unatoč svemu što je napravio u Real Madridu, dođe igrati u Italiju, u Milan, u vrhunski klub, i vidjeti ga takvog – to je predivno’, rekao je Frey.

Dok mnogi u njegovim godinama biraju bogate ugovore u manje zahtjevnim i manje atraktivnim nogometnim sredinama, Modrić je pokazao da i dalje ima istu strast prema nogometu.

U karijeri je šest puta osvajao Ligu prvaka, ima i četiri naslova španjolskog prvaka, s Realom je osvojio sve, a 2018. godine okrunio je karijeru osvajanjem Zlatne lopte.

U aktualnoj sezoni Modrić je redovito u početnoj postavi Milana u Serie A: upisao je 15 nastupa, postigao jedan pogodak i dodao dvije asistencije.