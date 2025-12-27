Navijači Uniteda pokopali dvije zvijezde: 'Oni su živi dokaz da ne moraš biti dobar u nečemu da bi bio plaćen za to'

Utakmica je odlučena u 24. minuti odličnim potezom Dorgua koji je padajuću loptu lijepo zahvatio poluvolej udarcem i s 15 metara je pospremio u mrežu. Manchester United je odlučio u nastavku braniti se i prijetiti iz kontranapada, dok je Newcastle sustavno stiskao suparnika i tražio izjednačenje.

Domaćin je ipak odolio svim naletima suparnika, preživio je sve opasne šanse Newcastlea i na kraju slavio. Ova je pobjeda odvela Manchester United na peto mjesto ljestvice.

United je u prvom dijelu ostavio dobar dojam i veći dio uvodnih 45 minuta držao Newcastle pod pritiskom, no slika se bitno promijenila nakon odmora. Gosti su izašli s više energije i namjere, a vrlo brzo su zaprijetili: Lewis Hall pogodio je gredu, dok je na drugoj strani okvir gola zatresao i Benjamin Šeško.

Kako je drugo poluvrijeme odmicalo, Newcastle je stvarao sve više prilika. Anthony Gordon propustio je još jednu dobru šansu, no United je izdržao pritisak, osvojio tri boda i popeo se na peto mjesto ljestvice Premier lige.

Ugarte i Dalot pod povećalom

Iako je momčad u cjelini imala solidnih trenutaka, dvojica igrača posebno su se istaknula – ali u negativnom kontekstu. Manuel Ugarte bio je nesiguran s loptom, često je gubio posjed i radio nepotrebne prekršaje. Njegove slabosti postale su još vidljivije nakon što je Casemiro oko 60. minute napustio igru, a ušao Leny Yoro. U tom trenutku Ugarte je ostao jedini iskusni defenzivni veznjak, a Newcastle je upravo tada počeo dominirati.

Ni Diogo Dalot nije imao večer za pamćenje. Iako je na desnoj strani imao nekoliko korektnih obrambenih reakcija i sudjelovao u napadu, propustio je veliku priliku kada ga je sjajnom loptom izbacio Lisandro Martínez, ali je njegov udarac završio visoko iznad grede.

Navijači bez strpljenja

Tijekom i nakon utakmice nezadovoljstvo navijača bilo je jasno vidljivo i na društvenim mrežama. Jedan od navijača napisao je: ‘Dalot i Ugarte su živi dokaz da ne moraš biti dobar u nečemu da bi bio plaćen za to.’

Drugi je dodao: ‘Što sam ja skrivio da moram gledati Dalota i Ugartea u isto vrijeme?’

Nakon što ih je jedan navijač nazvao ‘beskorisnima’ i ‘užasnima’, drugi je bio još oštriji: ‘Ugarte i Dalot su najgori igrači Manchester Uniteda koje sam ikad gledao.’

Jedan od komentara posebno je istaknuo Casemira: ‘Casemiro mora pokrivati štetu dok su Dalot i Ugarte katastrofalni.’

Najciničniji komentator je zaključio: ‘Mislim da bismo bili jači s Dalotom i Ugarteom izvan momčadi – i igrali s devetoricom.’