'Hrvatski susret' u Serie A; Sučić nije igrao, ali njegov Inter je slavio

Obje momčadi ušle su u susret oprezno, no kako je vrijeme prolazilo, tako se Inter dizao. Nerazzurri su čak došli do pogotka preko Marcusa Thurama čiji je gol nakon provjere ipak bio poništen. Osim toga smo vidjeli još nekoliko prilika, ali bez golova.

U nastavku se utakmica u potpunosti rasplamsala i prilike su se nizale s obje strane, a ovaj put je Atalanti poništen gol. Ipak, VAR se nije uključivao kada je Lautaro Martínez lukavo pogodio na asistenciju Pia Esposita za 0-1.

Rezultat se do kraja nije mijenjao pa to znači da su Nerazzurri iz Bergama odnijeli sva tri boda. Slavlje na neugodnom gostovanju znači da je Inter prestigao Napoli i Milan pa sada zauzima tron izuzetno napete Serie A.

Što se tiče hrvatskih snaga, Mario Pašalić odigrao je 58 minuta bez značajnog učinka, a Petar Sučić cijelu je utakmicu proveo na klupi.