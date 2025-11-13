Mladi Vatreni igraju važnu utakmicu kvalifikacija: Evo gdje gledati

Izabranici Ivice Olića će od 17 sati na stadionu u Velikoj Gorici ugostiti vršnjake iz Litve. Protiv objektivno najlošijeg protivnika u skupini, Hrvatska će tražiti važne bodove.

Hrvatska je trenutačno drugoplasirana s četiri boda, ali jedina ima dvije odigrane utakmice. Ispred nje je Turska s bodom, ali i utakmicom više. U ovom ciklusu, Hrvatska će još nekoliko dana kasnije na gostovanje kod Mađarske (18.11.).

Utakmicu protiv Litve možete gledati od 17 sati na MAXSportu.