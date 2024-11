Trener Osijeka uoči derbija: Hajduk je trenutačno najjači klub u ligi

Šef stručnog stožera Osijeka je konstatirao kako su izvan stroja još samo Renan Guedes i Krešimir Vrbanac dok su Styopa Mkrtchyan i Anton Matković spremni za igru. Na opasku kako je kormilar Splićana Gennaro Gattuso rekao da bi ovo gostovanje moglo biti poput „odlaska zubaru“, Coppitelli je odgovorio:

'Nadamo se da će za njih biti baš takva utakmica, kakvu su nagovijestili. No, znamo da nas čeka vrlo teška zadaća, oni su vodeći na ljestvici, što znači da imaju kontinuitet dobrih rezultata i kvalitetnog rada, imaju dobru organizaciju unutar momčadi s igračima koji u svakom trenutku mogu odlučiti utakmicu. To je trenutno najjača momčad u Ligi, zasluženo su na vrhu ljestvice, što će zahtijevati naš maksimum tijekom cijelog tijeka susreta. Jasno je da ih čekamo s puno ambicija, napravili smo dug i naporan put od Hajduka na Poljudu do Hajduka na Opus Areni. Svjesni smo da mnogi faktori na obje strane mogu odlučiti, ali u odnosu na ogled koji smo s njima imali na Poljudu, razina našeg optimizma je sada značajno narasla. Utakmica je važna za obje momčadi i vidjet ćemo kako će se i jedna i druga prezentirati na terenu.'