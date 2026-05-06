Talijani otkrili na čijem primjeru se Luka Modrić sprema za povratak

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić, unatoč ozbiljnoj ozljedi lica, mogao bi se vratiti na teren puno ranije nego što se očekivalo. Talijanska La Gazzetta dello Sport piše da sezona za hrvatskog kapetana još nije završena te da je već počeo s treninzima, iako mu je prvotno bilo predviđeno mirovanje do dva tjedna.

Modrić je prije osam dana operirao lijevu jagodičnu kost, no umjesto dužeg odmora i oporavka, odlučio je ubrzati povratak kako bi bio spreman za završnicu sezone i nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Prema pisanju Gazzette, hrvatski veznjak pritom je proučavao primjer Edina Džeke, koji se 2019. godine nevjerojatno brzo oporavio od gotovo identične ozljede.

Modrić proučavao Džekin slučaj iz Rome

Talijanski list navodi da je Modrić vrlo dobro upoznat s primjerima igrača koji su zbog slične ozljede dugo izbivali s terena. Kao primjer spominje se Victor Osimhen, koji je nakon frakture jagodične kosti izbivao čak 55 dana.

No Modrić je, tvrdi Gazzetta, posebnu pažnju posvetio upravo Džekinu oporavku.

'Dobro zna da je Victor Osimhen zbog slične ozljede izbivao 55 dana, ali pažljivo je proučio raspored oporavka Edina Džeke. Nakon operacije frakture jagodične kosti u listopadu 2019. godine izbivao je samo dva tjedna', piše Gazzetta dello Sport.

Podsjetimo, Džeko je ozljedu doživio 6. listopada 2019. godine tijekom utakmice Rome i Cagliarija. Kapetan Bosne i Hercegovine tada je zadobio dvostruki prijelom jagodične kosti, ali se na teren vratio već 20. listopada i igrao sa zaštitnom maskom.

Njegov povratak tada je izazvao veliko divljenje u nogometnom svijetu, a čini se da je upravo taj primjer dodatno motivirao Modrića.

Modrić želi biti spreman za Mundijal

Talijani tvrde da će Modrić biti potpuno spreman za Svjetsko prvenstvo, na kojem će ponovno predvoditi hrvatsku reprezentaciju. Za kapetana Vatrenih to bi bio čak peti nastup na svjetskim prvenstvima, čime bi dodatno učvrstio status jedne od najvećih figura hrvatskog nogometa.

S druge strane, Edin Džeko također bi trebao nastupiti na Mundijalu nakon što se nedavno oporavio od ozljede ramena. Iskusni napadač očekuje se kao glavni lider reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Tako bi dvije velike regionalne nogometne legende - Modrić i Džeko - ponovno mogle biti među glavnim adutima svojih reprezentacija na najvećoj svjetskoj pozornici.

Za Modrića je sada najvažnije da oporavak prođe bez komplikacija. Iako želi što prije natrag na teren, u njegovu stožeru sigurno neće riskirati ništa što bi moglo ugroziti završnicu sezone ili nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.