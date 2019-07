Španjolski izbornik priznao: Olmo nas je šokirao prelaskom u Dinamo

Dani Olmo ovih dana jedan je od najtraženijih španjolskih nogometaša u medijima na Pirinejskom poluotoku, a izbornik mlade reprezentacije Luis de la Fuente priznaje da ga je iznenadilo kad je takav talent sa 16 godina otišao igrati u Dinamo...

Spominju se moćni klubovi poput Barcelone, Manchester Uniteda i Milana, a također i njemački Bayer Leverkusen kao mogući novi poslodavci darovitog talenta, a on je u intervjuu za dnevnik El Mundo Deprotivo ove srijede naglasio da su i dalje sve opcije otvorene.

'Nisu zatvorena vrata niti Barceloni niti ikome drugome,' kaže Dani Olmo.

Zanimljivo, javio se i njegov izbornik Luis de la Fuente koji priznaje da ga je jako iznenadilo što je Olmo odlučio razvijati se u tinejdžerskim danima u Hrvatskoj.

'Sve nas je iznenadio kad je otišao igrati u Hrvatsku. Mogao je otići u Englesku, Njemačku ili Italiju. Bio je to šok za sve nas, ali u Dinamu je mogao već sa 17 godina igrati u prvoj postavi i našao se ispred svojih vršnjaka. Njegova kocka je bila jasna, ali bilo je to iznenađenje za ostatak svijeta koji nije znao gdje je on to otišao,' priznaje selektor U-21 reprezentacije.

U svakom slučaju, šanse da Olmo ostane u Dinamu ovog ljeta su minimalne pa će Nenad Bjelica morati pokušati pronaći adekvatnu zamjenu. Novca nakon prodaje Španjolca za to bi trebao imati...