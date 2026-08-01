Mourinho potpuno izgubio živce nakon kiksa: Ovim potezom šokirao je sve na stadionu

Susret je završio rezultatom 2:2, a portugalski trener nakon posljednjeg sučeva zvižduka nije skrivao veliko nezadovoljstvo.

Mourinhova reakcija odmah je privukla pozornost prisutnih na stadionu. Prema informacijama koje su se pojavile nakon utakmice, nije se pozdravio ni s kim na terenu, već se izravno uputio prema svlačionici.

Iskusni portugalski stručnjak bio je vidno ljutit zbog događanja na travnjaku i činjenice da njegova momčad nije uspjela doći do željenog rezultata. Njegov potez brzo je izazvao brojne reakcije navijača i komentare na društvenim mrežama.

Mourinho je tijekom karijere često burno reagirao nakon utakmica koje nisu završile prema njegovim očekivanjima, a ni ovoga puta nije pokušao sakriti emocije.

Remi protiv Fiorentine očito mu nije najbolje sjeo, a ostaje vidjeti hoće li se naknadno osvrnuti na utakmicu i objasniti zbog čega je bez pozdrava napustio teren.