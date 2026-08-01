NEVJEROJATNO

Mourinho potpuno izgubio živce nakon kiksa: Ovim potezom šokirao je sve na stadionu

N.M.

01.08.2026 u 21:32

Jose Mourinho
Jose Mourinho Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO
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Jose Mourinho teško je prihvatio remi svoje momčadi protiv Fiorentine.

Susret je završio rezultatom 2:2, a portugalski trener nakon posljednjeg sučeva zvižduka nije skrivao veliko nezadovoljstvo.

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Mourinhova reakcija odmah je privukla pozornost prisutnih na stadionu. Prema informacijama koje su se pojavile nakon utakmice, nije se pozdravio ni s kim na terenu, već se izravno uputio prema svlačionici.

Iskusni portugalski stručnjak bio je vidno ljutit zbog događanja na travnjaku i činjenice da njegova momčad nije uspjela doći do željenog rezultata. Njegov potez brzo je izazvao brojne reakcije navijača i komentare na društvenim mrežama.

Mourinho je tijekom karijere često burno reagirao nakon utakmica koje nisu završile prema njegovim očekivanjima, a ni ovoga puta nije pokušao sakriti emocije.

Remi protiv Fiorentine očito mu nije najbolje sjeo, a ostaje vidjeti hoće li se naknadno osvrnuti na utakmicu i objasniti zbog čega je bez pozdrava napustio teren.

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