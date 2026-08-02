Modrić izazvao ludnicu u Australiji: Stotine navijača čekale su ga pred hotelom

Kako piše Gazzetta dello Sport, Modrić je u hotel stigao dobro raspoložen, zajedno sa suigračem Ardonom Jasharijem . Okupljeni navijači dočekali su ga dresovima Milana i Hrvatske, a 40-godišnji hrvatski nogometaš nije odbijao njihove molbe za fotografijama i autogramima.

Modrić je strpljivo potpisivao dresove i ostale navijačke rekvizite, zbog čega se njegov dolazak pretvorio u pravi mali spektakl. Nakon druženja s okupljenima članovi Milanove pratnje otpratili su ga u hotel kako bi se mogao odmoriti i pripremiti za početak rada.

Počinje druga sezona u Milanu

Modrić se momčadi priključio nešto kasnije zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu i odmora koji je uslijedio nakon reprezentativnih obveza. Dok su njegovi suigrači odrađivali trening u teretani i bazenu, hrvatski veznjak tek se smjestio u hotel.

S ostatkom momčadi trebao bi se susresti na zajedničkoj večeri, kada ga očekuje i razgovor s novim trenerom Rubenom Amorimom. Prvi trening nakon povratka Modrić bi trebao odraditi u ponedjeljak.

Bit će to početak njegove druge sezone u crveno-crnom dresu. Milan je u srpnju potvrdio produljenje ugovora do ljeta 2027. godine, nakon što je hrvatski kapetan u svojoj prvoj sezoni za klub upisao 37 nastupa i postigao dva pogotka.

Amorim je već ranije naglasio koliko mu je Modrićevo iskustvo važno. Portugalski trener želi graditi momčad koja će kontrolirati utakmice kroz posjed lopte, a hrvatskog veznjaka smatra idealnim igračem za prenošenje takvih ideja na teren i pomaganje mlađim suigračima.

Oduševljenje koje je pratilo Modrićev dolazak u Perth pokazalo je koliko je njegov utjecaj prerastao granice Italije. Posebno emotivan bio je doček hrvatskih navijača, koji su iskoristili rijetku priliku da jednog od najvećih hrvatskih nogometaša pozdrave u Australiji.

Modrić je stigao, a za Milan sada i službeno počinje novo poglavlje priprema.