PREKINULI BOJKOT

Veliki preokret uoči Varaždin - Hajduk: Torcida ipak dolazi na stadion

N.M.

02.08.2026 u 12:19

Torcida
Torcida Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nedjeljni program 1. kola SuperSport HNL-a od 18:30 (MAXSport 1) otvaraju Varaždin i Hajduk.

Torcida je na dan utakmice između Varaždina i Hajduka objavila da prekida najavljeni bojkot. Odluka je donesena nakon što je Varaždin snizio cijenu ulaznice za gostujuće navijače s 18 na deset eura, uz proviziju od 1,50 eura. Nekoliko dana uoči susreta činilo se da će splitski klub ostati bez organizirane podrške svojih najvatrenijih navijača s gostujuće tribine.

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Torcida je nakon objave prvotnih cijena proglasila potpuni bojkot kupnje ulaznica za sve tribine Gradskog stadiona u Varaždinu. Ulaznica za tribinu Jug, namijenjenu navijačima Hajduka, stajala je 18 eura, odnosno 19,50 eura ako se kupovala putem interneta.

Splitska navijačka skupina tada je poručila da cijenu smatra neprihvatljivo visokom s obzirom na uvjete u gostujućem sektoru. Kritizirala je i stanje sanitarnih čvorova, način odvajanja gostujućih navijača te zabranu unošenja Hajdukovih obilježja na zapadnu tribinu.

Torcida je pozvala navijače Hajduka da ne kupuju ulaznice ni za jednu tribinu te najavila okupljanje i navijanje ispred stadiona. U prvotnoj objavi iznijela je i niz teških optužbi na račun vodstva Varaždina, uz osvrt na gašenje nekadašnjeg Varteksa i nastanak današnjeg prvoligaša.

Situacija se, međutim, promijenila nakon što je Varaždin snizio cijenu ulaznice na deset eura. Torcida je zaključila da je time ostvaren glavni cilj prosvjeda i pozvala navijače da ipak uđu na stadion.

'Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10 eura, uz proviziju od 1,50 eura, grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga je donesena odluka o prekidu bojkota. Pozivamo sve da kupe ulaznicu i bodrimo naš klub s tribina', objavila je Torcida.

Hajduk će tako na otvaranju prvenstva ipak imati podršku svojih navijača s tribina varaždinskog stadiona.

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