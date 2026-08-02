Dinamo iduće sezone može izravno u Ligu prvaka? Evo što mu se za to treba poklopiti

Dinamo se nalazi u utrci za eventualan izravan plasman u ligašku fazu Lige prvaka u sezoni 2027/28, no aktualna ljestvica klupskih koeficijenata pokazuje koliko je teško ostvariv takav scenarij. Zagrebački klub trenutačno je deveti, a od vodećeg Olympiacosa dijeli ga čak 17.250 bodova.
Dinamu bi se u sljedećih desetak mjeseci moralo poklopiti gotovo sve kako bi u ljeto 2027. izbjegao kvalifikacije i izravno ušao u ligašku fazu Lige prvaka.
UEFA-ino pravilo predviđa da će, osvoji li Ligu prvaka klub koji se u sljedeće izdanje natjecanja plasira i preko domaćeg prvenstva, njegovo upražnjeno mjesto pripasti prvaku s najvećim klupskim koeficijentom među momčadima koje bi inače igrale kvalifikacije.
Prvi i osnovni uvjet zato je da Dinamo osvoji hrvatsko prvenstvo u sezoni 2026/27. Bez naslova prvaka njegov klupski koeficijent u ovoj računici ne bi imao nikakvu važnost.
Drugi uvjet je da osvajač Lige prvaka izbori plasman u natjecanje i preko svoje nacionalne lige. Tek tada bi se otvorilo dodatno izravno mjesto za jednog prvaka izvan deset najbolje rangiranih europskih prvenstava.
Dinamo trenutačno ima koeficijent 40.000 i nalazi se na devetom mjestu ove posebne utrke. Na vrhu je Olympiacos s 57.250 bodova, a slijede Šahtar s 56.250, Bodø/Glimt s 52.000 i Ferencvaros s 50.750. Ispred Dinama su još Copenhagen s 43.375, Midtjylland s 43.250, Rangers s 42.750 te Celtic s 41.000 bodova.
Na prvi pogled riječ je o osam suparnika, no Copenhagen i Midtjylland ne mogu istodobno postati danski prvaci, baš kao što samo jedan između Rangersa i Celtica može osvojiti naslov u Škotskoj. Dinamo je tako trenutačno iza šest mogućih prvaka iz različitih zemalja.
Najbliži mu je Celtic, koji ima samo bod više, dok Rangers bježi 2.750 bodova. Razlika u odnosu na danske klubove također nije nedostižna, ali najveći problem predstavljaju Ferencvaros, Bodø/Glimt, Šahtar i Olympiacos.
Dinamo za vodećim grčkim klubom zaostaje 17.250 bodova, za Šahtarom 16.250, za Bodø/Glimtom 12.000, a za Ferencvarosom 10.750 bodova. To su razlike koje je tijekom samo jedne europske sezone iznimno teško nadoknaditi, posebno zato što će i klubovi ispred Dinama nastaviti skupljati bodove.
Zagrebačkom klubu stoga nije nužno preskočiti svakoga na ljestvici. Iz utrke će automatski ispasti svi klubovi koji ne osvoje svoja nacionalna prvenstva. Dinamo bi, osim vlastitog naslova, morao dočekati da bez titule ostane velik broj bolje rangiranih konkurenata.
Aktualna projekcija pokazuje da bi, kada bi svi klubovi zadržali sadašnji poredak i osvojili svoja prvenstva, Olympiacos izravno ušao u ligašku fazu. Šahtar bi napredovao iz drugog pretkola u play-off, dok bi Qarabag i Crvena zvezda umjesto prvog krenuli iz drugog pretkola.
Dinamo ovaj tjedan nije povećao svoj koeficijent premda je napredovao u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U njegovih 40.000 bodova već je uračunat minimalni učinak od 2.500 bodova koji mu je zajamčen u aktualnoj europskoj sezoni.
Matematička mogućnost, dakle, postoji. Realnost je ipak znatno manje optimistična. Dinamu je potrebna velika europska sezona, novi naslov hrvatskog prvaka, povoljan ishod Lige prvaka i niz kikseva izravnih konkurenata u njihovim prvenstvima.
Samo ako se poklope svi ti uvjeti, na Maksimiru bi se u ljeto 2027. mogla slaviti izravna ulaznica za najbogatije klupsko natjecanje svijeta. Treba reći da bi Dinamu pomogla jako dobra europska sezona kojom bi znatno popravio svoj europski koeficijent.