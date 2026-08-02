Dinamo iduće sezone može izravno u Ligu prvaka? Evo što mu se za to treba poklopiti

Dinamo se nalazi u utrci za eventualan izravan plasman u ligašku fazu Lige prvaka u sezoni 2027/28, no aktualna ljestvica klupskih koeficijenata pokazuje koliko je teško ostvariv takav scenarij. Zagrebački klub trenutačno je deveti, a od vodećeg Olympiacosa dijeli ga čak 17.250 bodova.

Dinamu bi se u sljedećih desetak mjeseci moralo poklopiti gotovo sve kako bi u ljeto 2027. izbjegao kvalifikacije i izravno ušao u ligašku fazu Lige prvaka.

UEFA-ino pravilo predviđa da će, osvoji li Ligu prvaka klub koji se u sljedeće izdanje natjecanja plasira i preko domaćeg prvenstva, njegovo upražnjeno mjesto pripasti prvaku s najvećim klupskim koeficijentom među momčadima koje bi inače igrale kvalifikacije. Prvi i osnovni uvjet zato je da Dinamo osvoji hrvatsko prvenstvo u sezoni 2026/27. Bez naslova prvaka njegov klupski koeficijent u ovoj računici ne bi imao nikakvu važnost. Drugi uvjet je da osvajač Lige prvaka izbori plasman u natjecanje i preko svoje nacionalne lige. Tek tada bi se otvorilo dodatno izravno mjesto za jednog prvaka izvan deset najbolje rangiranih europskih prvenstava. Dinamo trenutačno ima koeficijent 40.000 i nalazi se na devetom mjestu ove posebne utrke. Na vrhu je Olympiacos s 57.250 bodova, a slijede Šahtar s 56.250, Bodø/Glimt s 52.000 i Ferencvaros s 50.750. Ispred Dinama su još Copenhagen s 43.375, Midtjylland s 43.250, Rangers s 42.750 te Celtic s 41.000 bodova.

[Race for direct 🔵 UCL entry in 2027]



Four teams in the race added +0.500 pts to their club coefficients this week (winners from 🟠 UEL Q2 and 🟢 UECL Q2):



📈 🇭🇺 Ferencvaros

📈 🇩🇰 FCK

📈 🇬🇷 PAOK

📈 🇬🇷 Panathinaikos



Winners from 🔵 UCL Q2 (champions path) did not add any… pic.twitter.com/dWCoffu48W — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026