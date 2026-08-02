Barcelona pronašla zamjenu za De Jonga? Na radaru je igrač od 25 milijuna eura

Kako piše AS, pozivajući se na informacije emisije 'El Chiringuito', Barcelona razmatra Ounahijevo dovođenje kako bi ojačala vezni red tijekom dugotrajnog De Jongova izbivanja. U prethodnim tjednima s katalonskim klubom povezivali su se i Rodri te Javi Guerra , ali nijedan posao zasad nije dogovoren.

Barcelona je 23. srpnja potvrdila da je De Jong pretrpio puknuće medijalnog kolateralnog ligamenta desnog koljena. Nizozemac će biti podvrgnut konzervativnom liječenju, a klub nije objavio precizan datum njegova povratka na teren.

Girona ga ne namjerava pustiti ispod cijene

Ounahi je prošle sezone bio jedan od najvažnijih igrača Girone. U 24 prvenstvena nastupa postigao je pet pogodaka, a pažnju šire nogometne javnosti ponovno je privukao nastupima za Maroko na Svjetskom prvenstvu.

Marokanski veznjak još se nije priključio pripremama Girone zbog reprezentativnih obveza i naknadnog odmora. Nakon ispadanja katalonskog kluba u drugu ligu sve se češće govori o njegovu odlasku jer se smatra da bi kvalitetom mogao nastaviti igrati na najvišoj razini.

Ounahi ima ugovor do 30. lipnja 2030. godine, dok njegova odštetna klauzula iznosi 25 milijuna eura. Girona ga je prošloga ljeta dovela iz Marseillea za oko šest milijuna eura i ne namjerava ga pustiti uz veliki popust.

Profilom se razlikuje od De Jonga

Ounahi nije izravna zamjena za De Jonga. Nizozemac češće sudjeluje u izgradnji napada iz dubljih pozicija, dok je Marokanac ofenzivniji veznjak koji se ističe vođenjem lopte, prodorima i igrom između suparničkih linija.

Upravo bi mu tehnička kvaliteta i sposobnost stvaranja viška mogli otvoriti vrata Barcelone. Girona ga je prilikom dolaska opisala kao veznjaka koji može igrati i bliže napadačima te momčadi donijeti kreativnost u završnoj trećini terena.

Barcelona, međutim, nije jedini zainteresirani klub. AS navodi da je u utrci i Ajax, čiji trener Míchel Sánchez vrlo dobro poznaje Ounahija iz zajedničkog razdoblja u Gironi. Nizozemski klub navodno već pokušava dogovoriti transfer po cijeni nižoj od odštetne klauzule.

Interes Barcelone zasad nije prerastao u službenu ponudu. Ounahijev povratak s odmora ipak bi mogao ubrzati rasplet jer Girona mora odlučiti hoće li zadržati jednog od svojih najvrjednijih igrača ili iskoristiti priliku za veli