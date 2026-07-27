NOVO IME

Slaven Belupo predstavio zanimljivo pojačanje: Stigao prvi igrač s Islanda u povijesti

N.M.

27.07.2026 u 16:32

Arnor Gauti Jonsson
Arnor Gauti Jonsson Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NK Slaven Belupo
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Arnór Gauti Jónsson, 24-godišnji vezni igrač s Islanda, novo je ime u redovima Slaven Belupa.

Kako piše službena stranica kluba, dolazi iz Breidablika, jednog od najboljih islandskih klubova, a ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je na dvije godine. Odmah po dolasku stavio se na raspolaganje treneru Gregurini, a pravo nastupa imat će već u petak na Maksimiru.

vezane vijesti

Jónsson je prvi igrač ikada s Islanda u Koprivnici, a ono što sve navijače Slaven Belupa može veseliti je to da riječ o vrlo iskusnom igraču, s velikim brojem utakmica u nogama, s iskustvom europskih natjecanja, ali i osvajanja trofeja. Također, važno je naglasiti to da je u natjecateljskom ritmu, s obzirom na to da je islandska liga u punom jeku, a Arnór Gauti je prije samo nekoliko dana odigrao svih 90 minuta protiv Hafnarfjördura.

Bit će mu ovo prvo nogometno iskustvo izvan Islanda, gdje je posljednjih šest godina igrao redovito i konstantno u najvišem rangu tamošnjeg nogometa. Prvo za Fylkir, a onda je početkom 2024. preselio u Breidablik. U ta dva kluba odigrao je 172 službene utakmice, zabio sedam pogodaka i upisao tri asistencije, a posebno se dokazao u Breidabliku, s kojim je osvojio prvenstvo, kup i superkup.

S Breidablikom je redovito igrao i u europskim kvalifikacijama, a prošle godine plasirali su se u skupinu Konferencijske lige, gdje su igrali protiv Strasbourga, Šahtara iz Donjecka, Shamrock Roversa, Samsunspora KUPS-a i Lausanne. Jónsson je igrao u svim utakmicama, samo je onu protiv Samsunspora odgledao s klupe. Napomenimo kako je bio i član svih mlađih islandskih reprezentacija.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
postignut dogovor

postignut dogovor

Gotova je priča na Poljudu: Hajduk se razišao s Krovinovićem, poznat je i važan detalj njegovog ugovora
PIŠU TURCI

PIŠU TURCI

Dinamo poslao ponudu za Livakovića pa dobio brutalan odgovor predsjednika: Zašto bismo prihvatili?
sezona gotova

sezona gotova

Težak udarac za Hajduk: Brajkoviću pukli križni ligamenti i meniskus, čeka ga duga pauza

najpopularnije

Još vijesti