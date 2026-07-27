Gotova je priča na Poljudu: Hajduk se razišao s Krovinovićem, poznat je i važan detalj njegovog ugovora

Krovinović se pritom odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do isteka ugovora kako bi se rastanak realizirao, dok će mu Hajduk isplatiti preostali dogovoreni dio.

Njegov odlazak već se neko vrijeme nazirao jer više nije bio u prvom planu, a sporazumnim raskidom klub je dodatno rasteretio igrački kadar i financijske obveze.

Nova destinacija još nije službeno potvrđena, ali kao moguće opcije za nastavak karijere spominju se Saudijska Arabija i Kina. Krovinović bi tako nakon dugog europskog puta mogao napraviti veliki zaokret i karijeru nastaviti na azijskom tržištu.

Krovinović je na Poljud stigao 2021. godine nakon inozemne karijere tijekom koje je igrao za Rio Ave, Benficu, West Bromwich Albion i Nottingham Forest. U Hajduku je proveo pet sezona i dugo bio jedan od važnijih igrača veznog reda.

U bijelom dresu prošao je razdoblje u kojem se Hajduk ponovno uključio u ozbiljnu borbu za trofeje, a njegovim odlaskom zatvara se još jedno važno poglavlje momčadi koja se ovoga ljeta značajno mijenja.

Hajduk tako nastavlja slagati kadar za novu sezonu, dok će Krovinović uskoro krenuti u novu epizodu karijere. Hoće li to biti Saudijska Arabija, Kina ili neka treća destinacija, trebalo bi biti poznato vrlo brzo.