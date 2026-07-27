Bio je jedan od najboljih igrača Dinama pa je nestao: Sada ima novi klub

Ronael Pierre-Gabriel ovog je ljeta i službeno napustio Dinamo.

Nakon što mu je istekao ugovor s Dinamom, Pierre-Gabriel odlazi u Grčku. Tamo je potpisao za prvoligaša Volos s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu godinu.

Podsjetimo, popularni 'RPG' stigao je u Dinamo u veljači 2024. Od tada je upisao 53 nastupa, ali prošle je sezone odigrao tek jednu utakmicu. Visoka plaća i česte ozljede očito su postale prevelik teret pa je klub procijenio da je vrijeme za rastanak.