Bio je jedan od najboljih igrača Dinama pa je nestao: Sada ima novi klub

Ronael Pierre-Gabriel ovog je ljeta i službeno napustio Dinamo.
Nakon što mu je istekao ugovor s Dinamom, Pierre-Gabriel odlazi u Grčku. Tamo je potpisao za prvoligaša Volos s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu godinu.
Podsjetimo, popularni 'RPG' stigao je u Dinamo u veljači 2024. Od tada je upisao 53 nastupa, ali prošle je sezone odigrao tek jednu utakmicu. Visoka plaća i česte ozljede očito su postale prevelik teret pa je klub procijenio da je vrijeme za rastanak.
U međuvremenu su dovedeni Moris Valinčić i Paul Bismarck Tabinas, a u kadru su još stoper Niko Galešić i junior Noa Mikić. Sve to značilo je da za Francuza više nema mjesta te je po isteku ugovora napustio klub.