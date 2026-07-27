Evo koliko je ulaznica dobio Hajduk za gostovanje na Cipru

Uzvrat protiv Pafosa igra se nakon Hajdukove pobjede 2:0 na Poljudu, pa momčad Gonzala Garcije na Cipar odlazi s lijepom prednošću i velikom prilikom za nastavak europskog puta.

Hajduk je prvi susret dobio pred domaćom publikom, a sada će dio atmosfere s Poljuda pokušati prenijeti i na gostujući stadion.

Interes Hajdukovih navijača za europska gostovanja tradicionalno je velik, pa se očekuje da bi raspoloživi kontingent od 550 ulaznica mogao izazvati velik interes.