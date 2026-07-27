Evo koliko je ulaznica dobio Hajduk za gostovanje na Cipru

Hajduk će u uzvratnoj utakmici protiv Pafosa imati podršku svojih navijača i na Cipru. Splitskom klubu za gostujući sektor pripalo je 550 ulaznica, što znači da će Bijeli i na gostovanju moći računati na podršku svojih navijača.
Uzvrat protiv Pafosa igra se nakon Hajdukove pobjede 2:0 na Poljudu, pa momčad Gonzala Garcije na Cipar odlazi s lijepom prednošću i velikom prilikom za nastavak europskog puta.
Hajduk je prvi susret dobio pred domaćom publikom, a sada će dio atmosfere s Poljuda pokušati prenijeti i na gostujući stadion.
Interes Hajdukovih navijača za europska gostovanja tradicionalno je velik, pa se očekuje da bi raspoloživi kontingent od 550 ulaznica mogao izazvati velik interes.