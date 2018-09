Sjajna vijest za hrvatsku košarku te štovatelje lika i djela Dražena Petrovića...

Međunarodno izdanje knjige 'Dražen - Godine Zmaja' (objavljeno putem Amazona na engleskom jeziku pod naslovom 'Drazen - The Years of the Dragon') upravo ovih dana uvrštena u stalni postav službene knjižnice FIBA House of Basketball (Geneva, Švicarska), a u okviru koje se nalazi i glasoviti FIBA Hall of Fame (Kuća Slavnih) u Madridu

'Kao autori u svijetu jedinstvene publikacije o neponovljivom košarkaškom Mozartu iznimno smo ponosni i ushićeni', kazao nam je autor knjige Marjan Crnogaj, koji je ovo djelo javnosti prezentirao uz stručnu pomoć urednika sportske rubrike tporala Vladom Radičevićem, te dodao:

'Tako će i ova u svijetu jedinstvena knjiga, na svoj specifičan način, uz velikane svjetske i europske košarke Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, Krešimira Ćosića i Mirka Novosela, dati svoj simboličan obol predstavljanju hrvatske košarke u okrilju krovne svjetske košarkaške organizacije.' Ovim putem koristimo prigodu još jednom zahvaliti na višegodišnjoj suradnji Muzejsko-memorijalnom centru Dražen Petrović, posebno gospođi Biserki Petrović, te uredniku originalnog hrvatskog izdanja, gospodinu Boži Rudežu.

Također, želimo se posebno zahvaliti na suradnji svim hrvatskim suradnicima uključenim u realizaciju globalnog izdanja na engleskom jeziku (2017.), prije svega legendarnim fotografima Radiši Mladenoviću i Renatu Branđolici, te svim članovima prevoditeljskog tima. >> Objavljeni dosad nepoznati detalji o karijeri Dražena Petrovića! Ova sjajna vijest posredno je utjecala i na neuobičajeno visoko pozicioniranje knjige na Amazon.com gdje se ista trenutno nalazi u prestižnom društvu 100 najpopularnijih košarkaških knjiga na cijelom globusu, u kategoriji košarkaških biografija.