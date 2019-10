Šahtar čeka 'plavi pakao', Maksimir će ponovno gorjeti: Dinamo je objavio vrijeme prodaje ulaznica za utakmicu godine i njihovu cijenu

Dinamo je objavio cijene ulaznica za utakmicu sa Šahtarom i vrijeme početka njihove prodaje

Dinamo je objavio cijene ulaznica za utakmicu četvrtog kola Lige prvaka u kojem Modri dočekuju Šahtar na Maksimiru. Utakmica se igra u srijedu, 6. studenog u 21 sat, a cijene ulaznica je jednaka kao i za utakmicu protiv Atalante u prvom kolu kada je na Maksimiru bilo 28.863 navijača.

Sjever gore i dolje ćete tako u pretprodaji moći kupiti za 120 kuna, na istok možete za 200 kuna koliko košta i zapad gore, dok ćete za zapad dolje morati izdvojiti 300 kuna. Na dan utakmice, ako uopće ostane koja ulaznica, cijene će biti nešto više pa će tako sjeverna tribina koštati 150, istočna i gornja zapadna 250, a zapad dolje 400 kuna.

Svim navijačima koji imaju Gold godišnje ulaznice one vrijede i za ovu utakmicu, dok će oni s blue godišnjim ulaznicama imati pravo prvenstva pri kupovini karata za ovu utakmicu. Za njih prodaja počinje u četvrtak u 9 sati i traje do 17 sati na Ticket pointu na Maksimiru. Ostali navijači će moći svoje ulaznice kupovati od subote od 11 do 19 sati do utorka u isto vrijeme. Ulaznice je moguće kupiti i preko interneta, a preduvjet je važeći osobni dokument, odnosno osobna iskaznica ili putovnica. Sve ulaznice su personalizirane.