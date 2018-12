Roy Keane rekao veliku istinu o momčadi Josea Mourinha

U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je na Anfieldu pobijedio Manchester United 3:1 vrativši se na prvo mjesto Premiershipa.

Junak pobjede 'redsa' bio je Xherdan Shaqiri, koji je ušao u igru u 70. minuti pri rezultatu 1:1. No, prvo je zabio u 73. a potom i u 81. za pobjedu Liverpoola 3:1. Taj poraz naravno, nikako nije dobro 'sjeo' Jose Mourinhu koji ga je pravdao nedostatkom sreće.

>> Kakav je lik taj Jose Mourinho; ovako je pravdao poraz svog Uniteda

No, veliku istinu rekao je legendarni Irac, Roy Keane, koji je godinama nosio dres Uniteda.

'Da ste danas sišli s mjeseca i da nemate pojma o nogometu, rekli bi da je Manchester United jedna prosječna momčad Premier lige. Ništa više. Oni su trenutno United iz 80-ih godina', rekao je Keane, te je nastavio s kritikama.

'Dani Paula Pogbe u Unitedu su odbrojani. Neće ga prodati u siječnu, ali on će otići iz kluba. Nije to velika priča i ranije je odlazio'.

>> Neočekivani junak Liverpoola; ušao u 70. minuti i onda s dva gola srušio United

Također, slavni Irac bi na klupi 'Crvenih vragova' htio vidjeti vidio Mauricija Pochettina.

'Ako recimo dođe Pochettino, morat će dovesti nekoliko igrača kako bi se borio za trofeje. Ne možete suditi o igračima Manchestera nakon što pobijede Fulham, Huddersfield ili Newcastle. Te klubove se lako pobjeđuje ako igrate za United. Igračima se sudi po onom što pokazuju protiv velikih momčadi. Manchester United radi grešku pri kupovini igrača i to vidi i slijepci'.

Iako je godinama nosio dres momčadi s Old Trafforda, gdje je bio i kapietan, Keane nema ni jednu lijepu riječ za igru svojih nasljednika. Zato hvali igru 'redsa', najvećeg suparnika za kojeg vjeruje da napokon može doći do naslova prvaka koju čekaju 28 godina.

'Bez ikakve dileme, Liverpool može otići do samog kraja. Imaju ekipu koja je spremna za to. Pravi je trenutak za to, imaju samopouzdanje koje im je potrebno. Tek ih ozljede mogu zaustaviti. Dakle, ako izbjegnu ozljede, vjerujem da će trofeji doći na Anfield'.