Realov trener prelomio situaciju oko Luke Modrića; tu se nema više što dodati

Svašta se piše o mogućem transferu Luke Modrića iz Real Madrida u Inter, a potrebu da prokomentira takve navode osjetio je trener 'kraljevskog kluba' Julen Lopetegui

'Razgovarao sam s Modrićem nakon sjajnog SP-a kojeg je imao. Ono što sam mu rekao je između nas dvojice, ali to je igrač kojeg obožavam gledati na terenu i uzbuđen sam što ga imam u momčadi, mislim da će i on biti sretan. Luka je igrač Real Madrida i to će nastaviti biti, ne sumnjam u to. Uživali smo u njemu te ćemo i dalje uživati', dodao je španjolski stručnjak.

Inače, Real je na američkoj turneji svladao Juventus 3:1, a Luka Modrić i Mateo Kovačić su i dalje na odmoru.