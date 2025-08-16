Pogledajte kako su Dinamovi igrači slavili s Bad Blue Boysima na Rujevici

U derbiju 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na Rujevici pred 7.776 gledatelja pobijedio Rijeku sa 2:0 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva. Oba gola zabio je Dion Drena Beljo (24, 31-11m).
Bio je to okršaj aktualnog prvaka i doprvaka, a bodovi su pripali Modrima koji su prošle sezone gledali Rijeci u leđa.
Naravno, uz zagrebačku momčad i ovog su puta bili Bad Blue Boysi, koji su nakon dvoboja pozvali igrače pod južnu tribinu rujevičkog stadiona.
I evo što su s njima pjevali.