Kovačević: 'Prvo poluvrijeme je bilo sjajno. Drugo? Moram prespavati...'

Momčad Marija Kovačevića sve je riješila u prvom poluvremenu golovima Diona Drene Belje u 24. minuti i u 31. iz penala. Evo što je Dinamov trener rekao nakon susreta.

'Nikad nije lagano na Rujevici. Prvo poluvrijeme je bilo fantastično, dali smo dva gola i sve je bilo kako smo htjeli. Što se drugog poluvremena tiče, moram i ja malo prespavati pa vidjeti. Znali smo da će stisnuti, imali su dvije grede i nismo bili pravi. Prvi put ove sezone nam izmjene nisu donijele energije pa smo patili do zadnje minute, ali možda nije bilo loše da vidimo da imamo čvrstu obranu, ništa nije prošlo', rekao je u uvodu.

Kako ste zadovoljni sa Stojkovićem kojeg ste vratili u momčad?

Tako se treba mladi igrač izboriti za poziciju kao što je on napravio. Bio je dobar.

Kako ste zadovoljni branjenjem prekida? Bilo je par situacija...



Radimo puno na tome. Dečki se trude, a mi smo još ekipa u stvaranju. Puno je novih igrača, moramo se uigrati još i znamo koje su nam slabosti te ćemo ih pokušati ispraviti.

Imate mir što ste se plasirali u Europu, ali možda bi vam dobro došlo još par utakmica u kvalifikacijama da neki igrači više igraju?



Ma, dobro je. Svaki tjedan imamo čitav za pripremu za sljedeću utakmicu, doći će i Europa tako da će svi dobiti priliku.

Sljedeća utakmica?

Kažem, imamo sreće da imamo cijeli tjedan za pripremu. Bit će dobro, pozivam navijače i hvala ovim navijačima koji su bili fantastični. Ova momčad zaslužuje podršku.

