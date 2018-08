Nevjerojatna životna priča nezaboravnog napadača koji se vratio nogometu u 45. godini

Da je kojim slučajem Veldin Karić rođen u SAD-u, holivudski bi se producenti doslovno otimali za to tko će snimiti film prema njegovoj životnoj priči. Jedan od najživopisnijih nogometaša koji su zabijali golove na hrvatskim prvoligaškim terenima prošlog tjedna odlučio se ponovno aktivirati kao igrač i vratio se nogometu kako bi pomogao svom nekadašnjem klubu Varteksu...

'Objašnjavam tako nekom bradatom liku kako sam krenuo za Novi Sad, da trebam igrati za Vojvodinu... Uvjeravam ih da me pozvao Nešo Starovlah. Evo, provjerite, kažem, a vidim da je ovaj što me ispituje sve nervozniji. Nećeš ti nikuda, kaže mi taj bradonja, što je razbjesnilo Žaru. I onda je on poludio, počeo se raspravljati i svađati s njima. Ja si mislim - šuti, Žara, pobit će nas. Bio sam gotov, slušao sam i gledao kako ljude strijeljaju, ja sam trebao biti sljedeći...'

'Stanić je imao sreće, iz Sarajeva je izašao kroz čuveni tunel. Da sam barem ja mogao otići kroz tunel. Ja sam bježao po ulicama, sklanjao se iza kanti za smeće, izmicao se snajperistima. I dok sam čekao priliku, jer me iz Novog Sada zvao Starovlah da dođem u Vojvodinu, jedne me večeri uhvatila JNA i odveli su nekoliko nas na Pale. Na sebi sam imao Željinu majicu, a sa mnom je - srećom - bio i moj prijatelj Žara . Svi su ga u Sarajevu znali, bio je prijatelj trenera Starovlaha, družio se s nama igračima... Umro sam od straha dok smo se vozili. Onda su nas doveli u jednu prostoriju. Da, zaboravio sam reći da sam imao lisice na rukama dok smo se vozili na Pale. Bilo je strašno. Nikad nisam, osim u filmovima, vidio lisice, a onda su bile na mojim rukama. Tamo su nas predali četnicima...'

'Imam još štošta za pokazati. Dobro se osjećam i vjerujem da imam snage za 45 minuta vrhunskog nogometa. Naravno mogu rasporediti snagu i na 90 minuta, ali to neće biti to jer kod mene nema kalkulacija', kazao je Karić.

No u tim trenucima je sreća pomazila Veldina i Žaru...

'Baš tada uđe neki tip i prepozna Žaru. Bio je neki Željin navijač. Pita: 'Otkud ti, Žara, ovdje?' 'Kako otkud, doveli me ovi', kaže on. 'Reci da nas puste jer Karić treba u Novi Sad!' Tako i bude. Skinu nam lisice i kažu - zovite Starovlaha. Mislio sam - dobro je, kad ono...', nastavlja svoju priču Karić. Starovlaha nisu uspjeli dobili, pa su pozvali telefonom njegova punca i punicu, a oni su obavijestili Nešu.

'Čuo sam kako je onaj bradonja, što me zvao špijunom, nekome na telefon rekao: 'Ako ne dođe neko po ovog, ja ne garantiram za njegovu sigurnost. Imate sat vremena da ga vodite', prisjetio se Karić i nastavio:

'Tada sam po tko zna koji put mislio: 'Eh, sad je definitivno gotovo. Tko će, kako će netko doći po mene za sat?' Kad nakon, ne znam ni ja više koliko vremena zovu nas da izađemo. Izveli su nas. I čujem helikopter. Kažu nam - upadajte! Tako sam ja napustio svoje Sarajevo, preko Lukavice s lisicama doveden na Pale, a onda helikopterom do Novog Sada. Vječiti sam dužnik Nenadu Starovlahu i Iliji Panteliću, koji je tada bio direktor ili predsjednik Vojvodine.'

Živu je glavu izvukao, šest je mjeseci proveo u Novom Sadu igrajući za Vojvodinu, ali ništa nije znao o svojima u Kolibama i Brodu...

'Igrao sam, ali sam sve manje mislio na nogomet. Patio sam za svojima, nisam znao ništa o roditeljima, sestri. Odlučio sam pobjeći iz Novog Sada. Krenuo sam u Mađarsku, ali su me vratili. Kažu, putovnica nije u redu. Krenem drugi put i opet ne prođem. Onda me jedan policajac pozove i kaže kako ćemo prijeći granicu. Imao je nekog prijatelja policajca i u njegovoj smjeni me doveo do granice. Pokazao im je policijsku značku i rekao da me prati na pripreme jugoslavenske reprezentacije. Pustili su nas bez problema. Tako sam krenuo prema Hrvatskoj', prepričava Veldin, no mukama tu nije bio kraj.

Mala Bosna u Slavonskom Brodu, pa Torino, Varteks, Dinamo...

'Kada su na hrvatsko-mađarskoj granici tražili dokumente, ja ležerno pokažem onaj crveni pasoš. Mislim, bit će u redu... Kad policajac kaže: 'Nazad!' Ma, neće ni da čuje. Ja sam već tada imao poziv Marsonije koja me pokušavala dovesti u više navrata. Kad sam im rekao da mi je otac rođen u Slavonskom Brodu, rekli su mi da je tom činjenicom riješen moj problem. Tako je i bilo. Za nekoliko sati donijeli su mi domovnicu s kojom sam ušao u Hrvatsku. Putovnicu više nitko nije ni gledao. Tako sam došao u Marsoniju.'

Ostalo je - legenda. U Marsoniji je zaigrao uz svoje bratiće, braću Edina i Zemira Mujčina. Popularna je Marsa tada iz Druge lige ušla u Prvu, a imali su i nadimak Mala Bosna, zbog brojnih nogometaša iz BiH. Karić je, kao i Edo Mujčin, Vlado Petrović, Boris Živković... igrao sjajno. Svi su ga tražili.