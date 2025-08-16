Nevjerojatne scene s Rujevice! Pogledajte kako je Armada dočekala igrače Rijeke nakon poraza od Dinama

Bio je to okršaj aktualnog prvaka i doprvaka, a bodovi su pripali "modrima" koji su prošle sezone gledali Rijeci u leđa.

Gosti su poveli u 24. minuti. Ljubičić je ubacio s desne strane, Beljo je sjajno utrčao u peterac i lagano zabio pored stopera Rijeke. Zanimljivo, Beljo se prilikom proslave gola glavom sudario sa suigračem Valinčićem i ponovno mu je pukla arkada.

Samo sedam minuta kasnije Beljo je zabio i drugi gol na utakmici. Stojković je uposlio Vidovića u kaznenom prostoru, a Ndockyt ga neoprezno oborio skrivivši kazneni udarac. Beljo je pucao i sigurno pogodio za 2-0.

Najbliže golu u prvom dijelu Rijeka je bila u 44. minuti kada je Dantas pucao sa 18 metara tik uz vratnicu.

Đalović je pokušao probuditi momčad napravivši u poluvremenu tri izmjene. Umjesto Ndockyta, Rukavine i Jurića u igru su ušli Lasickas, Ilinković i Čop i domaćin je zaigrao daleko bolje.

U 53. minuti Rijeka je mogla smanjiti. U istom napadu je imala čak tri prilike, no "modre" su spasili Nevistić i okvir gola.

Prvo je Nevistić obranio udarac Fruku, koji je odbijenu loptu dodao do Čopa, a ovaj udarcem glavom uzdrmao vratnicu. Na odbijenu loptu je ponovo natrčao Fruk pogodivši još jednom okvir gola.

U 60. minuti opasno je zaprijetio i Dinamo, pucao je Stojković, ali pored gola. Petnaest minuta prije kraja još jednom prijeti domaćin, no Nevestić je na vrijeme izašao i zaustavio Dantasov udaraca. U završnici susreta Rijeka je pritiskala, no Dinamo je obranio sigurnu prednost.

Nakon utakmice igrači Rijeke su došli pred Armadu koja ih je unatoč porazu dočekala kao prvake. Da nismo znali koji je rezultat moglo se zaključiti da je Rijeka slavila u ovom derbiju. Zaista divan potez Armade.