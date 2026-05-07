Real napokon priznao kakav se kaos dogodio, ali i kakve je posljedice pretrpio Valverde

Španjolski i francuski mediji tijekom dana pisali su da su Federico Valverde i Aurelien Tchouameni nakon višednevnih tenzija završili u fizičkom obračunu, a urugvajski veznjak završio je u bolnici.

I više nije riječ o 'novinarskoj izmišljotini', jer o cijelom se slučaju javnosti obratio i Real službenim priopćenjem.

Real Madrid C. F. objavljuje da je, nakon događaja koji su se jutros dogodili na treningu prve momčadi, odlučio pokrenuti disciplinske postupke protiv naših igrača Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija.

Klub će pravodobno obavijestiti javnost o odlukama vezanima uz oba postupka, nakon što budu završene odgovarajuće interne procedure.

Nakon današnjih pregleda koje su nad našim igračem Fedeom Valverdeom obavile liječničke službe Real Madrida, dijagnosticirana mu je traumatska ozljeda mozga.

Valverde se nalazi kod kuće u dobrom stanju te mora mirovati između 10 i 14 dana, u skladu s medicinskim protokolima za ovu dijagnozu, piše u Realovoj objavi.