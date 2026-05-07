Real napokon priznao kakav se kaos dogodio, ali i kakve je posljedice pretrpio Valverde

Ružni su i tužni dani iza Reala. Umjesto da se Arbeloina momčad priprema za El Clasico, u medije izlaze situacije kojih bi se svi trebali sramiti
Španjolski i francuski mediji tijekom dana pisali su da su Federico Valverde i Aurelien Tchouameni nakon višednevnih tenzija završili u fizičkom obračunu, a urugvajski veznjak završio je u bolnici.
I više nije riječ o 'novinarskoj izmišljotini', jer o cijelom se slučaju javnosti obratio i Real službenim priopćenjem.
Real Madrid C. F. objavljuje da je, nakon događaja koji su se jutros dogodili na treningu prve momčadi, odlučio pokrenuti disciplinske postupke protiv naših igrača Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija.
Klub će pravodobno obavijestiti javnost o odlukama vezanima uz oba postupka, nakon što budu završene odgovarajuće interne procedure.
Nakon današnjih pregleda koje su nad našim igračem Fedeom Valverdeom obavile liječničke službe Real Madrida, dijagnosticirana mu je traumatska ozljeda mozga.
Valverde se nalazi kod kuće u dobrom stanju te mora mirovati između 10 i 14 dana, u skladu s medicinskim protokolima za ovu dijagnozu, piše u Realovoj objavi.
Marca je objavila detaljnu rekonstrukciju događaja i tvrdi da je novi sukob počeo već pri dolasku igrača na trening. Valverde je navodno odbio pružiti ruku Tchouameniju te ga počeo optuživati da upravo on medijima odaje detalje sukoba iz svlačionice Reala.
Napetost se nastavila tijekom cijelog treninga, a kulminirala je u svlačionici nakon završetka rada na terenu.
Novinar Radio Marce Látigo Serrano, koji je iznio vrlo teške optužbe i dramatične tvrdnje o stanju unutar madridskog kluba.
'Najvažnije je ono što se dogodilo danas. Ne vjerujem da je zainteresiran, ali isto tako vjerujem da ni klub nije zainteresiran za zaustavljanje svega ovoga. Međutim, ako je današnja situacija zaista toliko ozbiljna kako tvrdi Ochoa, onda se to više ne može zaustaviti', rekao je Serrano i nastavio:
'Govorimo o igraču, kapetanu, drugom kapetanu momčadi. O čovjeku koji odbija oprost i mir suigraču koji mu ih nudi prije treninga, a koji onda, prema onome što meni govore, u čak tri navrata pokušava fizički nasrnuti na njega. Pokušava mu nanijeti fizičku štetu u ovom okruženju'.
Iznio je i vrlo ozbiljnu prognozu o budućnosti Urugvajca u Madridu.
'Ako se ovo nastavi razvijati u ovom smjeru, bojim se kako će završiti. Ovo nije informacija, ovo je moje mišljenje. Mislim da neću pogriješiti kada kažem da Fede Valverde sljedeće godine neće igrati za Real Madrid. Rekao bih čak da više neće odigrati nijednu utakmicu za Real Madrid – ni do kraja ove sezone, a ni sljedeće. Uložio bih puno novca na to da sljedeće godine više neće biti dio momčadi', zaključio je Serrano.